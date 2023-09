Kaufland-Kunde beim Anblick von Regal sauer: „Muss das sein?“ – dann antwortet der Supermarkt frech

Von: Vivian Werg

Sind Weihnachtssüßigkeiten im September zu früh? Darüber scheiden sich seit Jahren die Geister. Dabei ist die Nachfrage nach Lebkuchen anscheinend sehr groß.

Berlin – Während die meisten noch am Sommer festhalten, konfrontieren uns Supermärkte und Discounter schon jetzt mit Weihnachtssüßigkeiten wie Lebkuchen, Dominosteinen und Spekulatius. Bei über 30 Grad im August, gibt es in einer Kaufland-Filiale sogar schon die ersten Christstollen der Saison.

Doch nicht alle freuen sich über den Anblick der Weihnachtsleckereien. So postete ein Kaufland-Kunde genervt ein Foto von haufenweise Lebkuchen-Packungen auf Twitter – die Antwort der Supermarkt-Kette dürfte überraschen.

Weihnachtssüßigkeit bei Kaufland sorgt für Aufreger (Symbolbild) © Jens Kalaene/ dpa

Kaufland-Kunde wegen Weihnachtssüßigkeit im September sauer – Supermarkt reagiert überraschend

Reihenweise Lebkuchen-Packungen in einer Kaufland-Filiale – das Foto postete ein Kunde auf Twitter und schreibt: „Muss das sein, Kaufland? Nächste Woche ist Spätsommer“.

Kurze Zeit später reagiert die Supermarkt-Kette direkt auf den Tweet des Kunden: „Hey Andreas, ist doch ein toller Anblick! Von wann ist das Bild?“ Lachende Emojis inklusive. Der Kaufland-Kunde hat bisher noch nicht auf die überraschend sarkastische Antwort des Supermarktes reagiert. Ob es sich bei dem Foto wirklich um eine Kaufland-Filiale handelt, lässt sich nicht überprüfen. Eine Twitter-Userin hingegen ist genervt: „Jedes Jahr das gleiche Gemecker. Es ist doch seit Ewigkeiten so, dass im August die Lebkuchen kommen und das nicht nur bei Kaufland. Bei Tedi gibt es seit Wochen schon Weihnachtsdekoration. Also: „It is what it is“. Wenn das deine einzige Sorge in der heutigen Zeit ist, dann Herzlichen Glückwunsch“.

Lebkuchen im September – Laut Bundesverband ist die Nachfrage groß

Tatsächlich sorgen Weihnachtsleckereien im September seit Jahren für Diskussion. Während die Einen den frühen Start ablehnen und stöhnen, können es andere kaum abwarten und freuen sich über die herrlichen Leckereien, schließlich ist in vierzehn Wochen schon der erste Advent und in knapp 115 Tagen Heiligabend.

Kaum zu glauben, aber wahr: wie das Magazin Galileo berichtet, wird die Lebkuchen-Produktion bereits im Sommer begonnen. Folglich ist die Auslieferung der Bestellung von Supermärkten und Discountern seit Jahren immer der Herbstanfang. Nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie seien die sogenannten Herbstgebäcke wie Lebkuchen mit 40 Prozent die klaren Favoriten beim deutschen Verbraucher, gefolgt von Spekulatius (22 Prozent) und Stollen (19 Prozent). Die Nachfrage ist also da. (Vivian Werg)