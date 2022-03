Discounter Mere: Ukraine-Krieg hat auch Folgen für den „Russen-Aldi“

2019 eröffnete der Discounter Mere seine erste Filiale in Deutschland. © Jan Woitas/dpa

Der Discounter Mere zieht sich aufgrund des Ukraine-Kriegs wohl aus einigen europäischen Ländern zurück. Auch die geplante Expansion des „Russen-Aldi“ stockt.

Preston/Berlin – Der Ukraine-Krieg hat jetzt auch indirekte Auswirkungen auf die Europa-Geschäfte des russischen Discounters Mere*. Bevor die eigentlich geplante Expansion in mehreren europäischen Ländern richtig losgehen konnte, muss sich der sogenannte „Russen-Aldi“ aufgrund des Kriegs in der Ukraine aus einigen Ländern zurückziehen.

Der Discounter Mere gehört zur russischen Unternehmensgruppe Torgservis und setzt bei seinem Konzept auf extremen Preiskampf. So will Mere hierzulande Mitbewerbern wie Aldi und Lidl Konkurrenz machen. In Deutschland gibt es bislang sechs Mere-Filialen, in Leipzig, Halle, Zwickau, Zeitz, Hoyerswerda und Schönebeck.