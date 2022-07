ZDF zeigt Lidl-Tricks - Zuschauer üben heftige Kritik an Dokumentation

Von: Stella Henrich

Das ZDF nimmt den Lebensmittel-Discounter Lidl unter die Lupe. In der Dokumentation kommen Ex-Mitarbeiter zu Wort. Sie warnen vor Verkaufstricks und „miese Masche“ des Händlers. Die Zuschauer des Senders üben heftige Kritik an der Dokumentation.

München - Einige ehemalige Mitarbeiter des Discounters Lidl sind in der ZDF-Dokumentation vor die Kamera getreten, um vor den „miesen Maschen“ des Ex-Arbeitgebers zu informieren. Natürlich darf keiner wissen, wer sie sind. Deshalb hat ein Maskenbildner des Senders die vier Plaudertaschen vor dem TV-Gespräch verkleidet, maskiert und weitgehend unkenntlich gemacht. Schließlich soll keiner der Insider nach der Ausstrahlung der 43-minütigen Sendung Ärger bekommen.

Die Insider erheben schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Arbeitgeber, unter anderem ist von angeblichem Bio-Washing von Produkten die Rede. So soll der Discounter das strenge Bioland-Siegel mit dem weicheren Bio-Organic-Siegel vermischt haben, um günstigere Bio-Produkte anbieten zu können. Eine Ex-Mitarbeiterin packt aus und meint „ich hatte schon das Gefühl, die Leute ein bisschen zu verarschen“.

Es fehle an mangelnder Aufklärung an der Haltungsform von Hühnern. Außerdem würden die Konsumenten bei der Preisbeschilderung von Produkten manipuliert. Denn die Preisschilder werden bei Lidl oberhalb der Waren im Regal - anders als bei Wettbewerbern - angebracht. Wer nicht gerade Stammkunde beim Discounter ist, könne so leicht getäuscht werden, was den tatsächlichen Preis der Ware angehe.

Discounter-Tricks: Heftige Kritik von ZDF-Zuschauern auf den Beitrag

Die Reaktion der Zuschauer der ZDF-Dokumentation ist deutlich. Der Großteil der Taktiken sei doch bereits seit Jahren bekannt, hagelt es Kritik am Discounter-Bashing. Es komme doch in fast jedem Supermarkt zur psychologischen Kundenbeeinflussung. Ein Twitter-Nutzer fragt sich, was der TV-Sender dem mündigen Konsumenten mit dem Beitrag eigentlich sagen will. Und ein Nutzer hält das ganze für einen peinlichen Beitrag mit Falschaussagen von vermeintlichen Insidern.

Auf den Vorwurf, dass Bananen grün eingekauft werden, verschifft und pünktlich zum Verkauf punktgenau künstlich gereift seien, amüsiert sich ein Twitter-User in seinem Post. „Das ZDF würde sicher reife Bananen verschiffen“.

Discounter-Tricks: Einkaufswagen ist ein „goldener Esel“

Selbst beim Einkaufswagen spart ein Ex-Mitarbeiter nicht an Kritik. Der Wagen sei ein goldener Esel, so der Insider gegenüber dem ZDF. Die Wägen seien geschickt auf maximalen Umsatz optimiert. Dahinter stecke jahrelange Entwicklungsarbeit. So sei der Boden der Lidl-Einkaufswägen schräg angelegt, sodass die Ware in den kaum sichtbaren Bereich rutsche und der Konsument erst an der Kasse feststelle, dass der Wagen voll sei.

Außerdem seien die Wägen extrem groß, sodass die Produkte darin sehr klein wirkten, erklärt einer der Insider. Das soll offenbar den Konsumenten dazu verleiten, noch mehr Artikel in den Wagen zu legen. Eine Twitter-User kommt daher zu dem Schluss, nachdem sie den Bericht gesehen hat, dass ihr Lieblingsdiscounter Lidl vom ZDF zerstört wurde. Allerdings glaube sie nicht, dass es Aldi, Norma, Netto, Edeka und Rewe besser machten.

Immer wieder geraten die Lebensmittelhändler in die Kritik. Vor allem bei Mogelpackungen sei eine Zunahme laut Verbraucherzentrale Hamburg festzustellen. Das bedeute, dass die Käufer für weniger Inhalt gleich viel oder sogar mehr Geld bezahlen müssen. So schaffte es jüngst die „Paprika Sauce“ von Homann bei den Verbraucherschützern auf Platz Eins.

