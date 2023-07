Große Änderung bei Aldi: Diese Produkte wird es so bald nicht mehr geben

Von: Bjarne Kommnick

Die Eigenmarke Markus verschwindet aus den Regalen von Aldi Nord. © Martin Wagner/Imago

Aldi Nord hat angekündigt, dass altbekannte Eigenmarken in ihrer jetzigen Form aus den Regalen verschwinden. Diese Produkte sind betroffen.

Bremen/Essen – Kunden von Aldi Nord müssen sich auf eine Änderung im Sortiment einstellen. Die Discount-Einzelhandelskette hat angekündigt, dass zwei altbekannte Eigenmarke in ihrer bisherigen Form aus den Regalen verschwinden werden. Betroffen sind Produkte aus dem Kaffee-Sortiment.

Unternehmen Aldi Gründung 1961 Hauptsitz Essen Gründer Karl Albrecht, Theo Albrecht

Aldi passt Eigenmarken im Kaffee-Sortiment an – „Eigenmarken sind und bleiben Kernkompetenz“

Die Aldi-Nord-Eigenmarke Markus bekommt einen Relaunch und wird schon bald unter der neuen Eigenmarke Barissimo angeboten, wie die Lebensmittelzeitung berichtet. Jahrelang waren Kaffeeprodukte der Marke mit dem gold-blauen Logo in den Regalen von Aldi Nord zu finden.

Auch die Eigenmarke Moreno ist von dem Relaunch betroffen. Darunter hat Aldi Nord insbesondere Produkte wie Pads, Kapseln und Instantprodukte verkauft. Zwar bleibt das Angebot das gleiche, jedoch wird es ebenfalls unter der neuen Marke Barissimo angeboten. Lidl hatte derweil mehrere Marken aus dem Sortiment gestrichen. Kein Einzelfall, Edeka-Kunden mussten sich zuletzt ebenfalls auf eine Änderung des Sortiments einstellen.

Der Relaunch ist nicht die erste Veränderung der Eigenmarke von Aldi. Bis in die Neunziger war die Kaffeemarke Markus noch unter dem Namen Albrecht Kaffee bekannt. Bereits seit über 50 Jahren existiert die Marke somit. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte in Bezug auf das Kaffee-Sortiment: „Unsere Eigenmarken sind und bleiben unsere Kernkompetenz.“

Weil Kaffeehersteller nicht liefern wollten – Aldi gründet Eigenmarke in den 60ern

Entstanden ist das Kaffeegeschäft bei Aldi in den 1960ern. Damals wollten große Kaffeehersteller den Discounter nicht beliefern. Deshalb hatte sich der Discounter selbst eine Produktion in diesem Bereich aufgebaut und ist dadurch zu einem der bedeutendsten Kaffeeproduzenten Deutschlands geworden.

Seitdem hat das Unternehmen Aldi-Regionen im In- und Ausland aus den eigenen Kaffeeröstereien in Weyhe und in Herten beliefert. Seit Anfang 2023 konzentriert sich die Produktion vollständig auf den Standort in Weyhe.