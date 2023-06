Dokumente, die man ein Leben lang aufheben muss – Urkunden, Kontoauszüge, Kassenbons

Arztbescheide, Kontoauszüge, Versicherungen – im Haushalt sammeln sich über die Jahre eine Menge Dokumente an. Doch muss man wirklich alle aufbewahren?

München – Es gibt so einige Ordner mit Dokumenten, die im Regal einstauben. Die Devise lautet oft: Nichts wegschmeißen. Aber ist das wirklich so? Muss man wirklich alle Papierdokumente bis in die Ewigkeit aufbewahren? Die gute Nachricht lautet: Nein. Für Privatpersonen gibt es aber dennoch einige Dokumente, die auf keinen Fall entsorgt werden sollten. Andere wiederum können auch als digitale Kopie abgespeichert werden und viele Papierunterlagen können nach Ablauf bestimmter Fristen in die Papiertonne wandern. Trotzdem gilt: Für den Notfall am besten immer Sicherheitskopien anfertigen und die wichtigsten Dokumente in einem Ordner sammeln.

Urkunden, Kontoauszüge, Kassenbons: Welche Dokumente man ein Leben lang aufheben muss

Alle persönlichen Dokumente sollten sorgfältig aufbewahrt werden – und das ein Leben lang. Dazu zählen Ausweisdokumente, Geburts- und Heiratsurkunden und Scheidungsunterlagen. Diese Dokumente sind relevant, wenn es beispielsweise um Rentenanträge, Erbangelegenheiten und Eheschließungen geht. Auch Unterlagen, die mit der Sozialversicherung, Rente und der Krankenversicherung zu tun haben, dürfen nicht weggeworfen werden.

Anders sieht es aber mit Kontoauszügen, Steuerbescheiden, Rechnungen und Kassenbons aus: Diese Unterlagen müssen nur begrenzt aufbewahrt werden und können dann entsorgt werden. Tipp: Zur Sicherheit digitale Kopien anfertigen. Stiftung Warentest empfiehlt auch einen „Notfall-Ordner“ anzulegen, in dem Angehörige alle wichtigen Unterlagen im Ernstfall finden können.

Diese Dokumente müssen ein Leben lang aufbewahrt werden:

Standesamtliche Urkunden: Geburtsurkunden, Heirats- und Scheidungsurkunden, Sterbeurkunden von Angehörigen, Kirchenaustrittsbescheinigung

Ärztliche Gutachten

Testament, Erbschein

Unterlagen zur Rentenberechnung

Abschlusszeugnisse (Schule, Universität, Ausbildung), Arbeitszeugnisse

Sozialversicherungsausweis

Beleg für Wohneigentum

Dokumente aufheben: Rechnungen und Steuerbescheide ein paar Jahre aufbewahren

Es müssen nicht alle Dokumente ein Leben lang gehortet werden, aber einige sollten doch für längere Zeit beiseite gelegt werden. Besonders gerichtliche Unterlagen wie Prozessakten, Gerichtsurteile, aber auch Mahnbescheide, Kreditunterlagen und Unterlagen zu Insolvenzen müssen 30 Jahre aufbewahrt werden.

Steuerbescheide sollten elf Jahre in Papierform oder digital aufbewahrt werden. Für alle finanziellen Belange und für Nachweise beim Finanzamt sind diese wichtig. Für Kontoauszüge hingegen gibt es keine Aufbewahrungspflicht für Privatpersonen. Stiftung Warentest empfiehlt, sie bis zu drei Jahre aufzubewahren, um Zahlungen nachweisen zu können. Rechnungen und Mietverträge sollten ebenfalls drei Jahre aufbewahrt werden, schreibt auch Chip.de. Digitale Kopien reichen hierbei aus.

Diese Dokumente können zeitnah entsorgt werden:

Zwei Jahre

Kassenbons (digital)

Kaufverträge (digital)

Belege um Eigenheim (digital)

Handwerkerrechnungen (digital)

Ein Jahr (nach Erhalt des Steuerbescheids)

Gehaltsabrechnung (digital)

Lohnsteuerbescheinigung (digital)

Spendenquittung (digital)

Bankbescheinigung über Kapitalverträge (digital)

Dokumente aufheben: Arbeitsverträge und Versicherungen die Laufzeit über aufbewahren

Sobald ein neuer Job angetreten wird, muss der alte Arbeitsvertrag auch nicht mehr aufbewahrt werden. Hier gilt: Das Dokument mindestens über die gesamte Laufzeit aufheben. Auch Unterlagen zu Finanzprodukten wie der Altersvorsorge und Versicherungen sollten vor dem Laufzeitende nicht entsorgt werden. (eike)