„DPD, nicht ein bisschen dreist?“ - Ablageort und Zettel „auf mehrere Arten völlig daneben“

Von: Raffaela Maas

Weil ein DPD-Bote eine Abholbescheinigung ohne genauen Informationen in die Tür klemmte, beschwerte sich ein Kunde über Twitter beim Unternehmen.

Leipzig - Eine Abholbescheinigung sorgt im Normalfall dafür, dass Kunden wegen eines Pakets benachrichtigt werden, das in ihrer Abwesenheit geliefert werden sollte. Einige Paketboten nehmen diesen Teil ihres Jobs sehr ernst und sorgen dafür, dass der Ablageort vollkommen klar ist. Bei einem Kunden aus Leipzig sorgte der Schein stattdessen für Ärger.

DPD-Kunde verärgert: „Das ist auf mehrere Arten völlig daneben.“

Der Kunde bemerkte eine Abholbescheinigung, die in der Tür klemmte und postete ein Foto des Anblicks auf Twitter. „Liebe [DPD], meint ihr nicht, dass das ein bisschen dreist ist?“, schrieb er an das Unternehmen gewandt. Wie es scheint, steckte der Lieferschein im Türschlitz des Hauses, in dem laut eigenen Angaben acht Personen wohnten - und das ohne eines Hinweises, wer der Empfänger des Paketes sein sollte. Lediglich die Sendungsnummer war auf dem Zettel angegeben. „Das ist auf mehrere Arten völlig daneben“, beendete der Twitter-User seine Schimpftirade.

DPD reagiert auf die Beschwerde über Twitter

Die Beschwerde erreichte den offiziellen Account von DPD. Ein Social-Media-Mitarbeiter von DPD meldete sich in den Kommentaren zu Wort und fragte den Beitragersteller nach der Paketnummer und der Postleitzahl per privater Nachricht. Der aufgebrachte Twitter-User antwortete: „Das werde ich nicht tun, es ist ja schließlich nicht mein Paket. Einfach mal dem Fahrer nochmal erklären, wie man mit sensiblen Daten umzugehen hat, wäre ein Anfang.“ Ob das Paket den rechtmäßigen Empfänger schließlich erreichte, ist nicht bekannt.

Auch ein DHL-Kunde hatte sich zuletzt wegen eines Lieferzettels beschwert. Die Nachricht des Zustellers sorgte für große Verwirrung.