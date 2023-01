Drei No-Name-Produkte sind so gut wie Markenartikel

Von: Stella Henrich

Teilen

Verbraucher greifen beim Einkaufen immer mehr zu Handelsmarken von Supermärkten und Discountern. Sie sind oft billiger als die Artikel von Markenherstellern. Qualitativ stehen sie den Originalen in nichts nach.

München ‒ Egal, ob Brot, Wurst oder Konserven – die Preise für Lebensmittel sind im vergangenen Jahr deutlich nach oben gegangen. Der Trend setzte sich auch in diesem Jahr weiter fort. Vor allem Milchprodukte legten nochmals zu. Um Geld zu sparen, greifen viele Kunden daher beim Einkaufen im Supermarkt oder Discounter immer mehr zu den Eigenmarken der Lebensmittelhändler. Diese Produkte sind meist günstiger als die Premium-Artikel der Markenhersteller.

Verbraucher, die auf Eigenmarken der Händler setzen, können am Ende richtig Geld sparen. Bis zu 34 Prozent, so das Ergebnis von Stiftung Warentest, die insgesamt 1414 Lebensmittel verglichen hat. Dabei wurden No-Name-Artikel mit vergleichbaren Produkten von der Premium-Sparte verglichen. Das Gute für die Verbraucher daran: Handelsmarken können bei der Qualität durchaus mit Markenprodukten mithalten. Insbesondere lohne sich der Griff zum billigeren Produkt laut Stiftung Warentest bei Apfelmus (Lidl Freshona Apfelmus), Babynahrung (dm Bio Anfangsmilch, dm Bio Fenchel Pastinake mit Couscous und Huhn) und Veggie-Produkten (Edeka Bio Vegan Paprika Pflanzlicher Brotaufstrich). Mit Preisunterschieden von bis zu 50 Prozent bei gleicher Qualität, so das Urteil der Verbraucherschützer.

Einkaufen (Symbolbild) © Martin Wagner/IMAGO

Einkaufskörbe im Test-Vergleich: Sparpotenzial von rund 40 Euro Die Prüfer von Stiftung Warentest prüften Produkte aus der gesamten Palette des Angebots der Handelsketten Lidl, Aldi (Nord und Süd), Edeka und Rewe – von Getränken über Fleisch bis hin zu Smoothies, Kaffeebohnen und Tofu. Würde man die gleichen 25 Produkte in Marken- und Eigenmarkenproduktion kaufen, würde ein Einkauf nur mit Eigenmarken 75,60 Euro kosten. Für einen Einkauf mit Markenprodukten müssten die Verbraucher 115,08 Euro zahlen. Das ist ein Plus von knapp 40 Euro.

No-Name-Produkte sind so gut wie Markenartikel: Feine Unterschiede gibt es bei Deklaration und Keimbelastung

Mit Blick auf einige Produkte gibt es aber dennoch Unterschiede. Etwa bei der Deklaration von Artikeln. So sei die Kennzeichnung – wie eine gut lesbare Nährwertangabe und Zutatenliste – von Handelsmarken insgesamt etwas übersichtlicher als die von Marken.

Bei Marken geht die Über­sicht­lich­keit leicht verloren. Sie wollen durch Werbe­texte, bunte Bilder, mehr­sprachige Angaben zum Kauf verführen. Die Anbieter von Handels­marken konzentrieren die Kenn­zeichnung meist aufs Wesentliche, sie über­zeugen in der Regel durch den Preis.

Beim Aussehen, Geruch und Geschmack liegen die Noten der Tester für Marken und Handelsmarken dagegen nur wenig auseinander. Allerdings bekommen die Marken in dieser Kategorie häufiger die Note „sehr gut“ (23 Prozent) als die Handelsmarken (10 Prozent). Bei der Bewertung „gut“ schwinden die Abweichungen wieder. 49 Prozent der Marken werden bei der Sensorik mit „gut“ und sogar 52 Prozent der Handelsmarken mit „gut“ bewertet. Ähnlich gut sieht es laut Verbraucherschützern auch beim Vergleich bei Biolebensmitteln von Handelsmarken und Markenprodukten aus. 52 Prozent aller getesteten Produkte schneiden in dieser Sparte mit „gut“ ab.

Vergleich „Beste Marke gegen beste Handelsmarke“:

Markenprodukt (MP) Handelsmarke (HM) Preis MP Preis HM Chips Krosse Kerle Tomate und Paprika Aldi Sun Snacks Chips Paprika Style 2,29 Euro (115 Grammpackung) 0,99 Euro (200 Grammpackung) Bertoli Bio Originale Natives Olivenöl extra Edeka Bio Natives Olivenöl extra 5,59 Euro (500 ml) 4,99 (500 ml) Aquintus Classic Lidl Saskia Classic Quelle Löningen 0,69 Euro (1 Liter) 0,25 Euro (1,5 Liter) Meica Bratmaxe Aldi Gut Bio Nürnberger Rostbratwürste 3,89 Euro (313 Gramm) 3,99 (250 Gramm)

Quelle: Stiftung Warentest, Test von Februar bis November 2022

Nur bei der Keimbelastung entscheiden die Markenhersteller das Rennen um Note „sehr gut“ wieder für sich. 70 Prozent der Markenartikel befinden die Prüfer hier mit „sehr gut“, bei den Handelsmarken sind es lediglich 60 Prozent. Doch insgesamt betrachtet sind die meisten Lebens­mittel mikrobiologisch einwand­frei. Die Marken liegen hier leicht vor den Handels­marken.

No-Name-Produkte sind so gut wie Markenartikel: Schnäppchen oftmals nur halb so teuer

Als Ergebnis halten die Prüfer von Stiftung Warentest fest, dass sich die Handelsmarkenprodukte der umsatzstärksten Discounter und Supermärkte „im Großen und Ganzen“ nicht unterscheiden. Die Eigenmarken der großen Ketten – darunter Lidl, Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka und Rewe – böten vergleichbare Produktqualität. Keine Kette steche besonders heraus, so die Tester. Auch seien die Preisabstände zwischen den besten Handelsmarken und Markenprodukten mal kleiner und mal größer. Schnäpp­chen ließen sich vor allem bei Chips, Baby-Pre-Nahrung, Mineral­wasser, Bitterschokolade, Kinder­desserts, Tortelloni, Veggie-Aufstrichen, Apfelmus und Balsamico machen. Sie seien oftmals nur halb so teuer.

Aber bei den Preisen sollten die Verbraucher weiterhin genau hinschauen und kühl kalkulieren. Zwar werden Eigenmarken immer beliebter bei den Kunden. Doch auch hier zeigte sich in den vergangenen Monaten, dass deren Preise deutlich schneller gestiegen sind als bei Markenartikeln.

Mit unserem brandneuen Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.