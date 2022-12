Ganz schön dreist - Helfer im Supermarkt entpuppt sich als Gauner

Von: Stella Henrich

Teilen

Gauner erschleicht sich Vertrauen von Mann aus Bremerhaven. Er hilft ihm beim Einkauf und erbeutet seine Geldbörse. Vom Täter fehlt jede Spur.

München ‒ Das ist jedem von uns doch schon einmal passiert. Sie sind auf eine vertrauenswürdige Person hereingefallen. Ärgerlich nur, wenn dieser Mensch mit ihrem ganzen Geld abhaut. So jetzt passiert einem Mann aus Bremerhaven, der sich mit einem Unbekannten auf den Weg in den Supermarkt zum Einkaufen gemacht haben will, berichtet RTL.

Die Vorgeschichte liest sich kurios. Der Unbekannte klingelt bei dem 58 Jahren alten vermeintlichen Opfer und gibt zunächst vor, seine Katze zu suchen. Die beiden Männer kommen ins Gespräch und machen sich dann gemeinsam auf den Weg in den Supermarkt. Offenbar hat der Unbekannte ein freundliches Wesen und konnte so rasch das Vertrauen des 58-Jährigen gewinnen. Er hilft dem Endfünfziger beim Einkaufen. Räumt ihm sogar die Waren in den Einkaufswagen. Irgendwie muss es dabei passiert sein. Plötzlich sind Helfer samt Portemonnaie des Mannes aus Bremerhaven weg. Täter und Geld einfach spurlos verschwunden.

Dreister Gauner im Supermarkt: Auch Angela Merkel wurde das Opfer von einem Dieb

Der Mann aus Bremerhaven ist fassungslos. Doch das Opfer ist nicht der einzige, dem so etwas in einem Markt bereits passiert ist. Selbst Bundeskanzlerin ade, Angela Merkel, wurde bereits beim Einkaufen in einem Berliner Supermarkt bestohlen. Noch nicht einmal ihr aufmerksamer Leibwächter konnte die Gaunerei verhindern. Und so wechselte die Geldbörse der wohl einst mächtigsten Frau der Welt unbeobachtet den Besitzer.

Schnell mal die Geldbörse in den Korb gelegt, einmal rumgedreht und dabei ins Regal gegriffen. Machen Sie es Dieben im Supermarkt nicht so leicht. (Symbolbild) © Bastiaan Slabbers/imago

Die Polizei warnt daher immer wieder und weist darauf hin, unbekannten Personen gegenüber grundsätzlich skeptisch zu sein. Selbst wenn diese freundlich ihre Hilfe anböten. In keinem Fall sollten Menschen aber Unbekannte in ihre Wohnung hineinlassen. So werden sie schnell zum gefundenen Fressen von Trickbetrügern, Gaunern und Dieben. Doch diese Art fieser Betrugsmasche gibt es inzwischen auch zu Haufe im Internet. Enkel-Trick-Gauner lauern bei WhatsApp und Cyberkriminelle senden Phishing-Mails an Online-Bank-Kunden. Am Telefon melden sich vermeintliche Europol-Anrufer und erreichen Menschen daheim in ihren eigenen vier Wänden, so jüngst passiert südlich von München.

Immer wieder fallen Menschen auf derartige Betrugsmaschen von Gaunern herein. Die Polizei empfiehlt daher auch, niemals Auskünfte am Telefon zu geben. Vor allem nicht über Hab und Gut. Auch im Internet können sich Menschen mit ein paar Tipps gut gegen Betrüger sichern.