Faschings-Rückruf: Bei Teufelsmaske besteht Gefahr von Verbrennungen

Ein Kostümhändler aus Bergisch Gladbach ruf seine Halbmaske Teufel zurück. Das Produkt kann zu Verbrennungen führen.

Bergisch Gladbach ‒ Der Kostümhändler Party X People ruft seinen Faschingsartikel „Halbmaske Teufel“ aus dem Verkauf zurück. Das teilt die EU-Kommission jetzt mit. Das Produkt wurde in der Zeit von Oktober 2022 bis heute verkauft. Nach Angaben des Unternehmens besteht die Gefahr von Verbrennungen bei Kontakt mit offener Flamme. Das Produkt entspräche nicht den Anforderungen der Spielzeugrichtlinie und der EN 71-2. Kunden, welche die Teufelsmaske gekauft haben, sollen den Artikel nicht weiter verwenden.

Angaben zum Rückruf:

Liefertant Party X People Artikel Halbmaske Teufel mit schwarzen Hörnern und Fangzähnen Marke Party x People / Rubie’s EAN 4002162297102 Artikelnummer 6240335 betroffene Chargennummern alle Packungsinhalt 1 Stück Länge/Breite/Höhe 60 mm/ 155 mm / 185 mm Verkauszeitraum Oktober 2022 bis heute (5.2.2023) telefonischer Kundenservice +49 2202 / 104 0 E-Mail-Kontakt info@partyxpeople.de

Auf dem Online-Shop des Unternehmens wird das Teufelsgesicht mit schwarzen Hörnern und Fangzähnen weiterhin angeboten. Es ist aber laut Artikel-Informationen für den Verkauf gesperrt. Eine Warnung für Kunden findet sich auf der Internetseite des Händlers allerdings nicht.

Sicherheit von Spielzeug DIN EN 71-2 legt die Kategorien entflammbarer Werkstoffe fest, deren Verwendung in allen Spielzeugen verboten ist, und Anforderungen hinsichtlich der Entflammbarkeit bestimmter Spielzeuge, wenn sie einer kleinen Zündquelle ausgesetzt werden. Diese Europäische Norm enthält allgemeine Anforderungen hinsichtlich aller Spielzeuge und besondere Anforderungen und Prüfverfahren für folgende Spielzeuge, die als am gefährlichsten angesehen werden: auf dem Kopf zu tragende Spielzeuge wie Bärte, Schnurrbärte, Perücken und aus Haar, haarartigem Material oder Material mit ähnlichen Merkmalen, Masken, Kopfhauben, Kopfschmuck. Fließende Bestandteile von auf dem Kopf zu tragendem Spielzeug, außer Partyhüte aus Papier, wie sie üblicherweise in Knallbonbons zu finden sind; Rollenspielzeug und Spielzeuge, die vom Kind als Bekleidung zum Spielen getragen werden; vom Kind begehbares Spielzeug sowie Spielzeug mit weicher Füllung. Quelle: DIN.de

Warnung vor Teufelsmaske mit schwarzen Hörnern: Brandgefahr auch bei Staubsaugern

