Drogeriekette Rossmann wirft Produkte aus dem Regal ‒ Zertifikate „offenbar wertlos“

Von: Stella Henrich

Teilen

Rossmann wirft einige Produkte aus den Filialen. Ein Label macht der Drogeriemarktkette Probleme. Es hält wohl nicht, was es Kunden verspricht.

München ‒ „Das Label ist im Grunde tot“, befand Gründersohn Raoul Roßmann in einem Interview mit der Zeit. Der Unternehmer der gleichnamigen Drogeriemarktkette Rossmann will als klimaneutral gekennzeichneten Produkte noch etwa ein Jahr behalten. Solange, bis die Verpackungen aufgebraucht sind, sagt er in der Wochenzeitung. Alles andere wäre nicht nachhaltig. Dann fliegen sie aus dem Regal.

„Dann werden wir das Geld, das wir bislang in die Kompensation gesteckt haben, anders verwenden“, so der 38-Jährige. Denn es geht immerhin um ein Budget von einer Million Euro. Laut Roßmann habe man ohnehin festgestellt, dass das „Klimaneutral“-Label für die Kunden letztlich gar nicht entscheidend ist: „Den meisten scheint das egal zu sein.“

Rossmann: Angeblich Klimaneutrale Produkte tragen „offenbar wertlose“ Zertifikate

Die Zeit und der britische Guardian hatten zuvor berichtet, dass ein Großteil der von großen Unternehmen gekauften Zertifikate „offenbar wertlos sind“. Es stand der Vorwurf im Raum, viele Unternehmen würden sich zu Unrecht mit dem Label „klimaneutral“ schmücken. Obwohl Rossmann von den Enthüllungen nicht betroffen sein soll, weil man mit Windkraft kompensiere, sei das Label nun wertlos, hieß es weiter.

Kunden betreten eine Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Die Emissionen unserer Eigenmarken kompensieren wir durch Windkraftprojekte. Wir haben uns damals bewusst gegen Waldschutzprojekte entschieden, weil uns die Problematik bewusst war.

Drogerie-Chef Rossmann: Kaum ein Kunde sucht nach klimaneutralen Produkten

Zwar habe sich gezeigt, so Roßmann, dass Klima­neutralität der Produkte ohnehin kein Kauf­anreiz sei, doch habe man auf „ein positiveres Markenimage“ gehofft. Roßmann zeigte sich verärgert, „mit unserer Kommunikation nach zwei Jahren wieder bei null anfangen zu müssen“ und einen Ansporn für Nachhaltigkeit zu verlieren. Kunden würden im Internet ohnehin gezielt nach den Produkten suchen, die sie kaufen wollen. Wenn ein Produkt über Google nicht gesucht werde, verkaufe es sich in der Regel auch nicht gut. Und nach „klimaneutralen“ Produkten suche kaum jemand – „obwohl die Marktstudien uns das als Trend vorausgesagt hatten“, so Rossmann.

Der Firmenlenker nimmt der Energiewende mit seiner Antwort auf die Frage, ob Unternehmen allein gar nicht so viel für das Klima tun können, wie sie gerne würden, selbst Wind aus den Segeln. „Als Händler ist es nicht meine Aufgabe, europäische Energiepolitik zu betreiben“, meinte Rossmann. Es seien in der Vergangenheit viele Fehler gemacht worden. Er meint damit die politischen Entscheidungen früherer Jahre, die dazu geführt hätten, „dass wir heute als Unternehmen von einer Energieproduktion abhängen, die wir nicht mehr haben wollen.“ Als Unternehmen seine Emissionen über Projekte zu kompensieren, die beispielsweise erneuerbare Energien fördern, wäre auch eine Art gewesen, diese Fehlentscheidungen auszugleichen.

Bis auf Weiteres finden die Kunden aber die klimaneutralen Produkte wie Duschgel, Shampoo und Spülungen oder feuchte Toilettentücher in den Rossmann-Filialen und im Online-Shop. Auch andere Unternehmen wie die Sparkassen werben gern bei kunden mit dem Thema Nachhaltigkeit für den Klimaschutz. Discounter Aldi geriet derweil im vergangenen Jahr wegen seiner klimaneutralen Versprechen kräftig in die Kritik von Foodwatch.

Mit unserem brandneuen Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.