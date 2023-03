Dunstabzugshaube reinigen: Dieses Haushaltsmittel löst Schmutz und Fett

Von: Johannes Nuß

Die Dunstabzugshaube in der Küche wird schnell schmutzig und fettig. Mit einem gängigen Haushaltsmittel lässt sie sich aber ganz einfach säubern.

München – Die Dunstabzugshaube in der Küche ist ein unverzichtbarer Helfer, wenn es darum geht, die Luft während des Kochens sauber und frisch zu halten. Sie saugt die Dämpfe auf, die beim Kochen entstehen, und verhindert so, dass sich unangenehme Gerüche in der Luft verbreiten. Darüber hinaus werden auch Wasserdampf und Fett aus der Luft gezogen, was die Luftqualität in der Küche zusätzlich verbessert.

Allerdings kann es bei langer oder intensiver Benutzung passieren, dass sich Bestandteile aus den Dämpfen in der Dunstabzugshaube ablagern. Die Folge: Die Haube funktioniert auf Dauer nicht mehr oder muss ersetzt werden. Es ist daher wichtig, die Dunstabzugshaube regelmäßig zu reinigen, um ihre volle Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Ein passendes Haushaltsmittel, das dabei hilft und in der Regel immer vorhanden ist: Backpulver.

Der Filter der Dunstabzugshaube lässt sich mit Backpulver ganz einfach reinigen. © IMAGO/Niehoff/Symbolbild

Dunstabzugshaube reinigen: Backpulver als Allrounder im Haushalt und löst Schmutz und Fett

Backpulver kennt jeder als Backtriebmittel, aber es kann noch viel mehr. Das enthaltene Natriumhydrogencarbonat löst Fett und ist somit auch als Reinigungsmittel geeignet, wie haushaltsjournal.net berichtet. Denn damit werden nicht nur Kuchen und Muffins locker leicht beim Kochen.

Das im Backpulver enthaltene Natron ein echtes Wundermittel im Haushalt, vor allem zum Reinigen von Fett. Für die Reinigung der Dunstabzugshaube empfiehlt Ökotest, folgende Schritte zu befolgen:

Die Filter der Dunstabzugshaube aus der Halterung lösen.

Die Filter in das Spülbecken legen und mit einem Päckchen Backpulver bestreuen.

Das Spülbecken mit kochend heißem Wasser auffüllen, bis die Filter bedeckt sind.

Die Filter für eine halbe Stunde im Wasser liegen lassen.

Die Filter mit klarem Wasser abspülen und wieder in die Halterung einbauen.

Durch die Hitze verstärkt sich die fettlösende Wirkung des Backpulvers, wodurch der Filter der Dunstabzugshaube ganz einfach und ohne großen Aufwand sauber wird.

Dunstabzusghaube reinigen: Auch andere Gegenstände lassen sich mit Backpulver reinigen

Backpulver ist nicht nur ein Helfer in der Küche, sondern ein echter Allrounder im Haushalt. Auch andere Gegenstände lassen sich damit reinigen. Ein Beispiel ist das Ceranfeld des Herds. Auch verstopfte Abflüsse lassen sich mit Backpulver wieder frei machen. (kiba)