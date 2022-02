„Wie ist der Klang technisch“: Interessent und Verkäufer streiten schon nach erster Frage

Bei Ebay Kleinanzeigen haben sich zwei Nutzer wegen einer technischen Nachfrage in die Wolle gekriegt. © Screenshot Ebay Kleinanzeigen (Symbolbild)

Das Verkaufen auf Ebay Kleinanzeigen kann zur Geduldsprobe werden. Sehr zur Belustigung anderer Nutzer, wenn dies öffentlich wird. So auch in diesem Beispiel.

München - Wer bei Ebay Kleinanzeigen bereits etwas gekauft oder verkauft hat, wird das Gefühl wohl kennen: Viele Anfragen, oft unverbindlich, meist ohne Klarnamen - ob sie Ernst gemeint sind, merkt man recht schnell. Die Nerven mancher Nutzer scheinen sich dadurch aber ziemlich abgenutzt zu haben. Das zeigt ein Chatverlauf zwischen einem Verkäufer und einem Interessenten. Frei nach dem Spruch: Well, that escalated quickly. Der Auslöser? Eine technische Nachfrage zu Boxen, nachzulesen auf der Facebook-Seite „Best of Kleinanzeigen“.

Ebay Kleinanzeigen: Verkäufer reagiert genervt auf Nachfrage

Der Interessent fragt nach der Klangqualität - auf ein Fragezeichen verzichtet er allerdings. Der Verkäufer antwortet daraufhin ein wenig knapp: „Wie ein Subwoofer halt klingt ... Boom, boom“, gefolgt vom einem schulterzuckenden Emoji. Für den Interessenten stellt die Antwort mehr eine Provokation, denn eine zufriedenstellende Information dar. Sichtlich genervt reagiert er mit einem „Was stimmt denn mit dir nicht“ - wieder ohne Fragezeichen. Dem Verkäufer reicht es offenbar. Er antwortet nur: „Was ist das den für eine Frage! Mit mir stimmt alles“. Je hitziger die Wortwahl wurde, desto mehr reduzierte sich auch die Anzahl der korrekten Satzzeichen. „Ich denke nicht, geh mal zum Arzt“, schleudert der wütende Interessent dem Verkäufer entgegen. Ob die beiden sich schlussendlich noch zu einem Verkauf einigen konnten, ist eher unwahrscheinlich.

Auch in diesem Fall haben die Chats es zum Internethit geschafft. Allerdings sind nicht alle Angebote so unterhaltsam, manchmal versteckt sich ein Betrüger dahinter*. Und einige Verkäufe sind sogar illegal. (mell) *ruhr24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA