Edeka legt sich mit Coca-Cola an - Produkte bald nicht mehr in den Regalen?

Was spricht dagegen hin und wieder einmal ein Softdrink dieses Herstellers zu trinken? Solange man dieses Getränk nicht jeden Tag in Massen in sich hineinschüttet ist es in meinen Augen in ordnung. Zum Lebensgenuss gehört halt auch, gelegentlich einmal unvernünftige Dinge zu essen oder zu trinken. davon abgesehen sind die meisten Produkte aus diesem Hause auch als zuckerfreie Variante erhältlich, die sind dann auch nicht so pappsüß.