Edeka: Frau beschwert sich über Toilettenpapier – und erntet Kritik

Zu Beginn der Pandemie ist Toilettenpapier regelmäßig ausverkauft. (Symbolfoto) © Tom Weller/dpa

Edeka - Toilettenpapier ist seit Beginn der Pandemie immer wieder im Mittelpunkt von Hamsterkäufen gewesen. Lese Sie hier, worüber sich eine Edeka-Kundin deshalb aufregt:

Als die Corona-Pandemie im März 2020 in Deutschland ankommt, beginnen die Hamsterkäufe, in deren Mittelpunkt Toilettenpapier und Nudeln aller Art stehen. Die Regale in den Supermärkten sind so schnell ausverkauft, dass der Handel eine Grenze ziehen muss. Manche Produkte werden daraufhin nur noch in „haushaltsüblichen Mengen“ verkauft. In einer Edeka-Filiale wird das wohl heute noch so gehandhabt – was eine Kundin auf die Palme bringt. Die Frau beschwert sich auf Facebook über den Supermarkt, hat wohl aber nicht mit diesem Resultat gerechnet.

Dass es aktuell wieder leere Regale in den Supermärkten gibt, hat mehrere Gründe. Zum einen fehlt es an den Ressourcen, um Toilettenpapier herzustellen. Zum anderen schicken zahlreiche Menschen Hygieneartikel in die Ukraine, um die Bevölkerung im Krieg zu unterstützen. (dh) HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.