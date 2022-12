Edeka-„Oschi“ lässt Leberkas-Fans jauchzen – doch eines macht ihn für viele zum Skandal

Von: Armin T. Linder

Teilen

Der „Oschi“ von Edeka sorgt für Diskussionen. © Facebook

Die Leberkassemmel ist für viele ein emotionales Thema. Das zeigt sich auch bei einem vermeintlichen „Prachtexemplar“ von Edeka. Die Diskussion eskaliert.

Berlin – Der Name des Snacks mag regional unterschiedlich sein, doch deutschlandweit können sich viele darauf einigen: In der Facebook-Gruppe „Wo gibt es gute LKW (Leberkäsweckle/-brötchen) in Deutschland“ mit knapp 2.000 Mitgliedern treffen sich die entsprechenden Fans aus der ganzen Republik. Sie ärgerten sich unlängst über den „Weihnachts-Fleischkäse“, über den auch tz.de berichtete. Oder kürzlich auch über das, was Rewe da so anbietet.

Edeka-Kunde schwärmt von seinem „Pizza-LK-Oschi“ – er wendet sich an „Berliner LKW-Connaisseure“

Oftmals zeigen die einen LKW-Fans den anderen auch einfach nur ihre neueste Errungenschaft, bevor diese tief im Magen landet. In diese Kategorie fällt das Posting eines Hauptstädters. „Berliner LKW-Connaisseure aufgemerkt“, beginnt er und verrät dann seinen Tipp: „Auf den Edeka-Bäcker in der Müllerstraße 127 ist immer Verlass.“

Sein Testbericht: „Üblicherweise bietet er einen beim Edeka-Fleischer perfekt ausgebackenen, bayerisch dick aufgeschnittenen LK auf einer Bäcker-Semmel mit süßem Senf zum unschlagbaren Preis von 1,99 Euro. Heute aber gab es einen saftigen Pizza-LK-Oschi für 2,49 - sogar mit zwei Tütchen süßem Senf für beide Seiten.“ Seine Bewertung: „9/10.“

Der Pizza-Leberkas auf der Edeka-Semmel, offenbar bevor er mit süßem Senf „veredelt“ wurde. © Facebook

Edeka-Snack lässt mehrere von „Prachtexemplar“ schwärmen

Nun werden Leberkas-Fans des Öfteren mal enttäuscht – unvergessen ist dieser Anblick, den ein Rewe-Kunde machen musste. Viele Fans feiern den Anblick des Edeka-Exemplars bei Facebook: „Das sieht schon verdammt gut aus“, „Was eine Wucht!“, „Goie“ und „Ein wahres Prachtexemplar, was heutzutage eine Seltenheit ist“, schreiben sie. Den Begriff „Prachtexemplar“ nutzen auch zwei Spezl: „Guck dir das Prachtexemplar an“, markiert der eine Nutzer den anderen, und der schreibt: „So nämlich, wir müssen uns unbedingt auch nochmal auf die Suche nach so einem Prachtexemplar begeben.“

Doch nicht alle können sich dafür begeistern. Zwei Details machen die Wundersemmel für manche zur Skandalsemmel. Das eine heißt „Pizzaleberkas“. Der schmeckt nicht allen Puristen. „Allein wegen dem ekelhaften Gemüse darin höchstens 2/11“, motzt einer und kriegt gleich einen Ätz-Konter: „Ich zeig Dir gleich ne Tomate.“

Edeka-Leberkassemmel sorgt für den üblichen Knatsch: Gehört wirklich süßer Senf drauf?

Die andere Kleinigkeit, die für große Diskussionen sorgt, ist der übliche Streitpunkt: Was gehört auf die Leberkassemmel? „Süßer Senf?????“, fragt einer mit fünf (!) wütenden Emojis. „Wat sonst?“, antwortet einer und kriegt unterschiedliche Emoji-Reaktionen. Auch bei unserem bereits länger laufenden Voting (siehe oben) führte am Nachmittag des 23.12. der süße Senf als favorisierte Dreingabe.

Mit den Sätzen „Kulturbanause, wer den süßen Senf nicht ehrt“ und „Sodom und Gomorrha“ eskaliert die Diskussion bei Facebook. Auch wenn das nicht ganz ernst gemeint sein mag. Der Gegner des süßen Senfs alarmiert sogar die Admins der Gruppe. Bei denen aber sind solche Diskussionen sicherlich erwünscht – solange sich alle auf ihre Leberkas-Begeisterung einigen können. Es sei denn, die Semmel sieht aus wie dieses Skandal-Exemplar. (lin)