Edeka-Filiale führt einstündige Maskenpflicht ein: „Kleiner Schritt in die richtige Richtung“

Von: Stella Henrich

Edeka-Filiale in NRW punktet bei Kunden mit einer Stunde Maskenpflicht. Von sieben bis acht Uhr von montags bis samstags können die Kunden nun sicher und ungestört einkaufen.

Nordrhein-Westfalen/ München - Seit knapp einem Monat dürfen die Kunden wieder ohne Mund- und Nasenschutz im Einzelhandel bundesweit einkaufen. In vielen Filialen besteht somit auch kein Zwang mehr, eine Maske zu tragen. Wenngleich einige Handelsketten ihren Kunden das Tragen einer Maske empfehlen. Eine Filiale des Lebensmittelhändlers Edeka hat sich für seine Kunden etwas besonders einfallen lassen.

Bei Edeka Endt in Mönchengladbach können Senioren, chronisch Kranke und körperlich beeinträchtigte Kunden ab sofort täglich, außer sonntags, in der Früh von sieben bis acht Uhr mit Maske einkaufen gehen, ohne Sorge haben zu müssen, auf Kunden ohne Maske zu treffen. Darauf weist ein großes Schild am Eingang der Filiale hin.

Ein Beitrag auf Twitter machte im Internet schnell die Runde - mit überwiegend positiven Reaktionen. „Alle Läden sollten ihren Kunden durchgehend eine Maskenpflicht auferlegen, anders geht es nicht“, meint ein User. „Könnte mir gut vorstellen, dass die Zeitspanne etwas ausgedehnt werden könnte“, findet eine andere Userin. Und Petra twittert „Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, reicht aber nicht.“

Maskenpflicht: Edeka-Filiale erspart Kunden Gedränge im Geschäft

Bei Edeka Endt gibt man sich trotz des Lobs bei Social Media entspannt. „Ach, das machen wir eigentlich schon immer“, sagte eine Markt-Mitarbeiterin zu t-online. Bereits zu Beginn der Pandemie habe man bestimmten Risikogruppen früh morgens den Vortritt im Markt gelassen, um ihnen das Gedränge im Geschäft zu ersparen.

Als Anfang April die Maskenpflicht im Supermarkt dann auch in NRW aufgehoben wurde, hat sich der Einzelhändler für die neue Regelung zwischen 7 und 8 entschieden. „Um die Uhrzeit gehen ja ohnehin viele ältere Menschen einkaufen, da passt das ganz gut“, so die Mitarbeiterin. Probleme mit Kunden, die sich nicht an die Regelung halten wollen würden, gebe es nicht: „Das läuft hier ganz gut ab.“

Maskenpflicht: Viele Kunden kritisieren das Ende des Tragens

In einer aktuellen Umfrage unter Einzelhändlern geben laut Handelsverband Bayern (HBE) über 50 Prozent an, dass ihre Kunden das Ende der Maskenpflicht kritisieren. Nur rund sieben Prozent der befragten Einzelhandelsunternehmen machen aktuell von ihrem Hausrecht Gebrauch und verlangen von den Kunden, eine Maske zu tragen. Ein Drittel bittet ihre Kunden aber darum.