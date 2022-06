Edeka, Netto, Müller & Co. verkaufen weiter Plastiktüten – „Politik darf sich nicht vorführen lassen“

Die Deutsche Umwelthilfe ärgert sich und nennt es einen plumpen Trick. Einige Händler haben einen Dreh gefunden, Plastiktüten unter die Leute zu bringen.

Berlin - Seit dem 1. Januar 2022 sollten sie eigentlich aus Supermärkten verschwunden sein: Einweg-Plastiktüten. Ausgenommen von der Regelung sind sogenannte „Hemdchenbeutel“ zum Einpacken von Obst und Gemüse. Doch einige Händler geben noch immer die für die Umwelt schädlichen Plastiktüten zum Einkaufen heraus, ergab eine Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (DHU) unter den 13 größten deutschen Drogerien und Lebensmitteleinzelhändlern.

Edeka, Netto, Müller & Co.: Wenige Mikrometer entscheiden über Ein- oder Mehrweg-Plastiktüte

Um das Plastiktütenverbot zu umgehen, wenden Edeka, Netto Nord, Netto Markendiscount, Norma, Müller Drogeriemärkte und Rossmann einen durchschaubaren Trick an, schreibt die Deutsche Umwelthilfe in einer Pressemitteilung. Da sich das gesetzliche Verbot nur auf Plastiktüten mit einer Wandstärke von 15 bis maximal 49 Mikrometern bezieht, bieten die Unternehmen Tüten an, deren Wandstärke minimal darüber läge. Plastiktüten mit 50 oder 60 Mikrometern fallen aus dem gesetzlichen Regelungsbereich. Obwohl es umweltschädliche Einweg-Produkte seien, moniert die DHU und fordert Bundesumweltministerin Steffi Lemke auf, das Plastiktütenverbot nachzubessern.

Edeka, Netto, Müller & Co.: Plastiktüten sind „Serviceleistung“ für die Kundschaft

„Unsere Schlaufentragetasche hat eine Wandstärke von 55 Mikrometern, sodass dieser Artikel mehrfach verwendet werden kann und nicht von dem neuen Einweg-Plastiktütenverbot, das seit dem 1. Januar 2022 gilt, betroffen ist“, sagt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount gegenüber Merkur.de. Man nehme die Verantwortung gegenüber der Kundschaft und der Umwelt sehr ernst.

Netto Marken-Discount habe das Ziel, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und engagiere sich beim Thema Tüten und Tragetaschen stark dafür, Ressourcen zu schonen und die Verwendung von nachhaltigeren Materialien weiter voranzutreiben. „Denn beim Verkauf von Produkten müssen wir unseren Kundinnen und Kunden als Serviceleistung Transportbehältnisse anbieten.“

DHU-Experte: „Politik darf sich vom Handel nicht vorführen lassen“

Als besonders dreist bezeichnet Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft bei der DHU Werbeaussagen, die Einweg-Plastiktüten trotz erwartbarer kurzer Nutzungsdauer als Mehrweg-Produkte bezeichnen. Händler würden so versuchen, ihre unökologischen Tüten mit Mehrweg-Slogans schönzureden.

Der Drogeriemarkt Müller treibe das Tüten-Thema in absurder Weise auf die Spitze. Mit 50 Mikrometern seien die Tüten genau einen Mikrometer – also 0,001 Millimeter – dicker als die verbotene Wandstärke. „Die Politik darf sich vom Handel nicht vorführen lassen. Umweltministerin Lemke muss dem unseriösen Treiben der Händler ein Ende setzen und die Verbotsregelung so anpassen, dass Einweg-Plastiktüten endgültig verschwinden und Kunststoff-Tragetaschen nur noch in einer Mehrwegform angeboten werden dürfen.“

Aldi, Kaufland, Lidl, Rewe und Penny zeigen, dass es auch anders geht

„Einweg-Plastiktüten stehen wie kaum ein anderes Produkt für sinnlose Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung“, sagt DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. Dass Unternehmen wie Edeka, Norma oder Rossmann nun durch einen plumpen Trick die Verbotsregelung unterlaufen, zeige, wie „verantwortungslos“ und „verlogen“ sie agieren. Dass es auch ohne Einweg-Plastiktüten gehe, zeigen Kaufland, Lidl, Rewe, Penny, Aldi Nord und Süd. Die Unternehmen hätten die Umweltsünde aus Plastik verbannt, so Metz.