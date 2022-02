Edeka schlägt nochmal zu: Vier weitere Real-Filialen vor der Übernahme

Vier weitere Real-Filialen werden in den kommenden Wochen zu Edeka-Supermärkten (Symbolbild). © Christian Charisius/dpa

Vier weitere Real-Standorte gehen an Edeka. Die Übernahme soll schon in den nächsten Monaten stattfinden. Es geht diesmal um Filialen in NRW und Sachsen.

Hamburg – Die Zukunft der nächsten vier Real-Filialen steht fest: Der Supermarkt Edeka hat sich vier weitere Standorte gesichert. Drei davon liegen in Nordrhein-Westfalen. Edeka wird die Real-Märkte in Düren, Rhede-Vardingholt und Wülfrath (alle NRW) und den Real in Dresden-Bannewitz übernehmen (Sachsen).

Damit hat sich Edeka im Zuge der Real-Zerschlagung nun bereits fast 30 Standorte gesichert. Da der Supermarkt mit Hauptsitz in Hamburg noch weitere Filialen auf der Wunschliste hat, könnten in den nächsten Wochen und Monaten auch noch welche dazukommen. Den Löwenanteil der ehemaligen Real-Standorte hat sich Kaufland gesichert. Auch Globus und Rewe haben sich bislang an der Aufteilung der Märkte beteiligt.