„Das ist Armenfeindlichkeit“: Supermarkt-Kunde empört sich über Zettel an Pfandautomaten

Von: Vivian Werg

Wenn es um die Rückgabe von Leergut geht, scheiden sich oft die Geister. Jetzt sorgt ein Zettel an einem Pfandautomaten im Supermarkt für neuen Zündstoff.

Berlin – Viele kennen das Problem: Wasserflaschen oder Getränkedosen stapeln sich zu Hause und man müsste eigentlich dringend mal zum Supermarkt oder Discounter, um den großen Schwung an Pfandflaschen zurückzubringen. Schnell kann es passieren, dass man sich mit drei Einkaufstüten voller Leergut auf den Weg zum nächsten Rewe oder Aldi macht. Und das bringt oft bares Geld, wenn man den Pfandbon an der Kasse der Filiale von Edeka, Lidl, Netto oder Kaufland abgibt.

Es kommt nicht selten vor, dass man eine lange Schlange vor der Pfandannahmestelle oder einem überfüllten Pfandautomaten, der keine Flaschen und Dosen mehr annimmt, vorfindet. Ein Rewe-Kunde machte am Automaten einer Rewe-Filiale eine fette Ausbeute und zeigte auf Reddit seinen XXL-Pfandbon. Ein anderer Kunde hatte alle Hände voll, als er insgesamt 641 Flaschen auf einmal zum Pfandautomaten von Rewe brachte. Viele Kunden sind davon genervt. Jetzt zeigte sich ein Supermarkt-Kunde empört, als er vor einem Pfandflaschenautomaten im Edeka steht – Auslöser ist allerdings ein Zettel mit einem Hinweis vom Supermarkt.

Edeka-Filiale setzt ein Rückgabe-Limit – Kunde schimpft auf Twitter

Die Pfandthematik ist seit längerem ein leidiges Thema. Immer wieder kommt es vor, dass Kunden ihr Leergut nicht an jedem Pfandautomaten loswerden. Viele Supermärkte und Discounter verweigern auch häufig eine Auszahlung des Pfandbetrags, weil sie nur Leergut von Produkten annehmen, die sie auch im Sortiment führen. Ein Lidl-Kunde wird seinen Pfandbon im Discounter nicht los und schimpft auf seiner Facebook-Seite. Wie infranken.de berichtet, berufen sich manche Lebensmittelmärkte wie Aldi, Lidl, Rewe und Co. dann auf ihr Hausrecht.

Ein Kunde machte jetzt in einer Edeka-Filiale eine Entdeckung, die ihn empörte. Der Supermarkt wies mit einem Zettel am Pfandautomaten darauf hin, dass eine manuelle Annahme nicht mehr möglich sei. Pro Haushalt dürften nur noch maximal 40 Flaschen abgegeben werden. Der Edeka-Kunde postete das Bild von dem Hinweis prompt auf Twitter und schimpft: „Das ist Armenfeindlichkeit. Wenn ich will, kann ich in diesem Supermarkt tausende Flaschen an einem Tag kaufen, aber nur 40 abgeben? Klar, es geht nicht um mich, sondern darum, armen, Flaschen sammelnden Menschen das Leben noch schwerer zu machen“.

Rückgabe-Limit von Edeka-Filiale: Meinungen in der Twitter-Community gehen auseinander

Auf den Post folgen viele Kommentare und eine rege Diskussion. Nicht alle User sind sich einer Meinung:

„Du könntest dich ehrenamtlich einbringen und nicht nur bei Twitter posten“.

„Vielleicht geht es nur darum, dass möglichst viele Menschen ihre Flaschen loswerden können. Es ist doch niemandem gedient, wenn Kunden, die kaufen wollen, ihr Leergut wieder mitnehmen müssen, weil die Rücknahme Dauer besetzt ist“.

„Vielleicht ist es nicht unbedingt an die Armen gerichtet. Wenn der Supermarkt eine begrenzte Kapazität an Automaten hat und lange Schlangen bilden, dann muss die Abgabezeit begrenzt werden. Das kann man am besten über die Anzahl an Flaschen“.

„Aber auch mal ans Personal denken, das im Laden andere Prioritäten hat als permanent Pfand zu verräumen und es gibt auch keine unbegrenzten Lagerkapazitäten“.

„Dir ist aber schon klar, dass der Automat die Flaschen nicht einfach in Luft auflöst, oder? Und die Mitarbeiter haben auch anderes zu tun, als Pfandautomaten zu leeren, weil manche Menschen Flaschen zu Hause horten. Das muss null was mit Flaschensammlern zu tun haben“.

„Es wäre nicht Deutschland, wenn nicht auch das reguliert werden würde“.

„Die sind nur zu faul, mehrmals am Tag den Automaten zu warten“.

„Armenfeindlichkeit? Ich glaube, es piept. Wer mal an einem Sonnabend mit seiner leeren Kiste hinter Zeitgenossen mit Müllsäcken voller Pfandflaschen gewartet hat, der wünscht sich genau so ein Vorgehen der Marktleitung“.

„Ich find’s gut. Was ich mir teilweise die Beine in den Bauch stehe, wenn mal wieder jemand mit 2 riesigen Müllsäcken am Automaten steht. Nervig. Asozial“.

„Ich habe mehr. Ich würde den Zettel wegmachen“.

Beschwerden über Supermarktketten und Discountern in sozialen Netzwerken reißen nicht ab. Immer wieder hagelt es Kritik und damit wird nicht gerade sparsam umgegangen. Ein Supermarkt-Kunde zeigt ein Bild von seinem Einkauf und verrät den Preis. Ein Netto-Kunde echauffierte sich über einen Paprika-Preis und schafft sich im Netz Luft. (Vivian Werg)