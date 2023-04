Mars kündigt Süßigkeiten-Comeback an – doch sie kommt nicht in alle Supermärkte

Von: Felina Wellner

Retro-Fans aufgepasst: Mars bringt eine Limited Edition heraus. Edeka-Fans schauen jedoch wohl in die Röhre.

München – Nicht zuletzt der Vintage-Trend beweist, dass es Menschen zu alten Klassikern zieht. Auch im Supermarkt kommen Nostalgiker auf ihre Kosten: Denn für eine kurze Zeit wird aus Twix wieder Raider. Ein Abstecher zum Süßigkeiten-Regal kann sich dann doppelt lohnen: Um eine kleine Nascherei abzugreifen und in Erinnerungen zu schwelgen.

Nostalgie im Süßigkeiten-Regal: Raider feiert ein kurzzeitiges Comeback

Der Schokoladenhersteller Mars erhitzte im Jahr 1991 die Gemüter. Der Name von einem der beliebtesten Schokoriegel in Deutschland und anderen europäischen Ländern sollte fortan nicht mehr im Supermarkt zu finden sein. Aus Marketinggründen hat sich Mars Inc. dafür entschieden, dass der Ex-Raider-Riegel fortan Twix heißen soll. Doch laut einem Bericht der Lebensmittelzeitung soll es ab Juni 2023 wieder Raider in 80er-Jahre Optik geben – zumindest für eine kurze Zeit.

Einführung von Twix und Raider Der mit Schokolade ummantelte Keksriegel kam in Deutschland und Österreich im Jahr 1997 unter dem Namen Raider auf den Markt. Doch bereits neun Jahre zuvor wurde der gleiche Riegel in Großbritannien eingeführt – schon damals unter dem Namen Twix, was für Twin Sticks (zu Deutsch: Zwillingsstäbe) steht.

Twix wird wieder zu Raider: Gründe für die Namensänderung

In der Vergangenheit hat es bereits mehrfach derartige Veränderungen bei dem beliebten Schoko-Riegel gegeben. Zuletzt zum 40-jährigen Jubiläum im Sommer 2019. Bereits zu diesem Zeitpunkt vermutete chip.de, dass hinter den kurzzeitigen Raider-Comebacks mehr als die Retro-Vorliebe vieler Menschen steckt.

Der Raider-Kultriegel feiert regelmäßig kurze Comebacks. © imago

Die Annahme lautet, dass das Handeln von Mars Inc. mit den Namensrechten an Raider zusammenhängen könnte. Denn: Werden Markennamen fünf Jahre lang nicht genutzt, verfällt dieses Recht laut § 25 des Markengesetzes. Dass dieser Zeitraum nach 2009, 2013 und 2019 nun erneut eingehalten wurde, stützt diese Überlegung.

Darum wird es die Raider Retro Edition vermutlich nicht bei Edeka geben

Edeka streicht allerdings Mars-Produkte aus dem Sortiment, da der Lebensmittelhändler die erhöhten Einkaufspreise nicht akzeptieren möchte. Bei Edeka zeichnet sich somit eine ganz andere Neuerung ab: Statt Raider zu verkaufen, möchte Edeka vermehrt auf Eigenmarken setzen. (Felina Wellner)