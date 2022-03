Edeka-Filialen verbannen russische Waren aus den Regalen – und ernten Kritik

Edeka verbannt russische Waren aus den Regalen. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Edeka und andere Supermärkte haben wegen des Ukraine-Kriegs russische Waren aus dem Sortiment verbannt. Lesen Sie hier, wie Kunden darauf reagieren:

Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat die Welt erschüttert. Auch in Deutschland ist der Schock groß und löst eine Welle der Solidarität aus. Menschen gehen auf die Straße oder spenden Geld und Hilfsgüter. Unternehmen wie dm, die BASF oder die Schwarz Gruppe beteiligen sich ebenfalls daran und verwenden Millionenbeträge für die Menschen in der Ukraine. So mancher Supermarkt verbannt zudem russische Waren aus dem Sortiment – sehr zum Missfallen einiger Kunden, die auf Facebook ihrem Ärger Luft machen.

HEIDELBERG24 verrät, wie die Kunden von Edeka ihre Kritik in den sozialen Medien äußern.

Mehrere Handelsketten wie zum Beispiel REWE oder Netto haben den Boykott russischer Waren bereits ebenfalls umgesetzt und verkündet, bestimmte Produkte aus dem Sortiment zu nehmen.