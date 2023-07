Mehr Geld im Portemonnaie: Mit diesem Trick sparen Sie 17 Prozent Steuern

Von: Stella Henrich

Sparen müssen derzeit fast alle Verbraucher. Da kommt ein Trick zum Steuersparen gerade richtig: 17 Prozent sollen drin sein.

Kassel ‒ Es geht mal wieder ums Geld. Für Sparfüchse eine willkommene Beschäftigung, um auf der Tastatur des Taschenrechners ein paar Dreisatzrechnungen durchzuspielen. Doch auch diejenigen, die schon mit der Addition der Artikelbeträge an der Supermarktkasse von Rewe oder Edeka ihre liebe Mühe haben, sollten bei der folgenden Offerte aufpassen. Denn der Trick könnte sich auch für diese Leute rechnen. Der Trick funktioniert im übertragenen Sinne so, als würden Verbraucher dort ihre Steuern zahlen, wo die Besteuerung niedriger ist. Steuerberater Martin Richter schlägt dafür bei Bild.de ein sogenanntes „Ehegatten-Darlehen“ vor.

Mehr Geld im Portemonnaie: Tausch des Geldes innerhalb von Partnerschaften

Anstatt eines Kredites bei einer Bank nimmt ein Ehepartner für die Anschaffung - beispielsweise eines Schranks - ein Darlehen von seinem Gatten oder seiner Gattin auf. Er leiht sich zum Beispiel 1000 Euro von ihm bzw. ihr. Für die Rechnung legt Richter einen Zinssatz von zehn Prozent zugrunde. Das heißt, der Darlehensnehmer zahlt dem Geldgeber, also seinem Partner, 100 Euro Zinsen. Er selbst kann laut dem Dresdner Steuerexperten die Zinsen im Rahmen seiner Arbeitnehmertätigkeit absetzen. So erhalte er bei einem Steuersatz von 42 Prozent von den 100 Euro 42 Euro von der Steuer zurück.

Je größer das Ehegatten-Darlehen, desto größer die Ersparnis.

Gleichzeitig kann nach Angaben von Richter der Darlehensgeber die Zinsen, die bei ihm ankommen, als Kapitalerträge mit 25 Prozent versteuern. Was laut dem Experten in der Steuererklärung in der Anlage „KAP“ anzugeben ist. Durch diesen Tausch des Geldes innerhalb von Eheleuten ließen sich 17 Prozent sparen, erklärt der Steuerberater. „Je größer das Ehegatten-Darlehen, desto größer die Ersparnis“, zitiert Bild den Experten.

Mehr Geld im Portemonnaie: Anstatt einen Kredit aufzunehmen, leihen sich Eheleute vom Partner Geld. Je höher das Darlehen, desto höher ist die Ersparnis. (Symbolbild) © imago

Mehr Geld im Portemonnaie: Notizen bei größeren Darlehen machen

Für einen solchen Vertrag sei rein rechtlich kein Vertrag von Nöten. Allerdings sollten sich die Partner Notizen machen , „wenn es sich um größere Geldbeträge handelt“, empfiehlt der Experte bei dem Geldtausch innerhalb von Lebensgemeinschaften.

Müssen Zinseinnahmen versteuert werden? Die Zinserträge, die das Finanzamt zahlt, müssen als Einkunft aus Kapitalvermögen versteuert werden. Dafür wird der Zinsertrag in die Anlage KAP eingetragen. Zinsen, aber auch Dividenden und Gewinne aus Wertpapier- und Fondsverkäufen sind steuerpflichtige Kapitalerträge. Davon zieht die eigene Bank die 25-prozentige Abgeltungssteuer (Kapitalertragsteuer) ab. Kapitalerträge bis 1.000 Euro im Jahr je Person sind steuerfrei. Dies ist der sogenannte Sparer-Pauschbetrag. Alles, was über diesem Betrag liegt, muss versteuert werden.

Ein weiterer Tipp des Steuerfachmanns: Kunden mit mehreren Konten bei Banken sollten genau hinsehen. Denn der Pauschbetrag lasse sich auch flexibel aufteilen. Dazu könnte der Steuerzahlende den Freistellungsauftrag bei seiner Bank flexibel anpassen und auf mehrere Konten bei Banken splitten, um bei der Steuererklärung am Ende Geld zurückzuerhalten. Entscheidend dabei ist, dass man unter dem Pauschbetrag von 1000 Euro bleibt.

Aber auch Geringverdiener, die keine großen Anschaffungen machen können, können Steuer sparen - etwa durch die Mobilitätsprämie bis hin zu Werbungskosten. Bis zu 1200 Euro können sich Steuerzahlende außerdem für Handwerkerleistungen vom Staat zurückholen. Und auch für Rentner kann sich die Steuererklärung lohnen. Denn etliche Kosten lassen sich auch im Ruhestand steuerlich geltend machen.