„War lange nicht so bedient“: Kaufland-Kundin klappt Ei-Brötchen auf und kippt fast aus den Latschen

Von: Armin T. Linder

Mit knurrendem Magen hat eine Kaufland-Kundin ihr Ei-Brötchen ausgepackt und aufgeklappt - und war dann „lange nicht so bedient“.

Hornstorf - Hunger macht grantig! Nicht umsonst kurisert im Englischen seit geraumer Zeit die Wortschöpfung „hangry“, bei der „hungry“ (hungrig) und „angry“ (wütend) vermischt werden. Noch größer kann der Ärger werden, wenn man eigentlich das passende Mittel gekauft hat, um das Magenknurren zu bekämpfen. Und dann enttäuscht wird. So ist es einst einem Rewe-Kunden ergangen, der sein Leberkäsebrötchen aufgeklappt hat. An diese Geschichte erinnert nun auch die Beschwerde einer Kaufland-Kundin.

Kaufland-Kundin beschwert sich über Ei-Brötchen - Foto zeigt direkt den Grund

Sie schrieb über die offizielle Facebook-Seite der Supermarkt-Kette ans Kaufland-Team, als Ort ist Hornstorf (Mecklenburg-Vorpommern) angegeben. Ihre Geschichte ist zwar nicht offiziell bestätigt, wirkt aber auch nicht wie ein Fake. Schließlich kann man so eine Empörung nicht erfinden. „Kaufland, wollt ihr eure Kunden eigentlich veräppeln?“, erzürnt sie sich. „Ich hab mich wie Bolle drauf gefreut, dieses Brötchen jetzt in meiner Pause zu essen, und dann klapp ich dieses auf und sehe eine Scheibe Ei?“

„Was sagt ihr so dazu, Kaufland?“

Oha. Es scheint sich tatsächlich um ein Ei-Brötchen zu handeln, darauf deuten Salatblatt und Remoulade hin. Aber: Auf dem Foto ist wirklich nur eine einzige, kleine, kümmerliche Scheibe Ei zu sehen. Nicht das, was man erwartet. „Ich war schon lange nicht mehr so bedient“, schimpft die Kundin und will wissen: „Was sagt ihr so dazu, Kaufland?“

Kaufland sagt tatsächlich was dazu. Das umtriebige Social-Media-Team reagiert prompt und zeigt sich zerknirscht. „Das ist natürlich nicht schön zu hören und wir möchten dein Feedback gern an unser Kundenmanagement weitergeben.“ Für mehr Details erbittet sich Kaufland eine Direktnachricht. Später meldet sich die Kundin zu Wort und erklärt, sie habe das Geld zurückbekommen und einen Fünf-Euro-Gutschein obendrein. Das dürfte ihre Wut etwas gedämpft haben.

Eine Nutzerin will wissen, wie viel sie denn bei Kaufland dafür bezahlt habe. „‚Nur“ 1,20 €, ich find es trotzdem ne absolute Schweinerei.“ Ein anderer fühlt sich zu einem Witz bemüßigt: „Jeder muss sparen, Eier von glücklichen Hühnern sind teuer geworden.“ Darüber kann ein hungriger Ei-Brötchen-Fan wohl nicht lachen. Einst kam es bei Kaufland sogar zu einem unschönen Tränen-Eklat an der Kasse. (lin)