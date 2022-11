Eier-Krise im Supermarkt droht: Großbritannien rationiert bereits Verkauf

Von: Marc Dimitriu

Frische Bioeier liegen auf Paletten gestapelt. Geflügelhalter rechnen mit weiter steigenden Eierpreisen in Deutschland. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Die Vogelgrippe grassiert in Europa und Lebensmittelpreise steigen. Das sorgt in Großbritannien für eine Eierknappheit. Auch Deutschland droht das.

Neu Wulmstorf/Berlin – Werden bei uns die Eier bald knapp? In Großbritannien ist es bereits so weit. Wegen der Vogelgrippe sowie steigender Produktionskosten gehen auf der Insel die Eier aus. Supermärkte rationieren deshalb schon den Verkauf. Auch die Gastronomie ist betroffen. Ein Unternehmenssprecher der Pub-Kette JD Wetherspoons teilte mit, dass in einigen Filialen Eierspeisen gestrichen oder mit anderen Lebensmitteln ersetzt wurden. „Wir haben Probleme, den notwendigen Nachschub zu erhalten, um die Nachfrage in allen Pubs zu erfüllen.“ Die Geflügelpreise sind enorm gestiegen. Der Bauernverband NFU rief das Umweltministerium zu einer Untersuchung der Lieferkettenprobleme auf.

Eier-Knappheit droht: Vogelgrippe sorgt für geringeren Legehennenbestand

Nun könnten uns ähnliche Probleme drohen. Denn die Vogelgrippe grassiert derzeit in ganz Europa so stark wie noch nie zuvor und sorgt für einen geringeren Legehennenbestand. Geflügelhalter rechnen auch deswegen mit weiter steigenden Eierpreisen in Deutschland. Vor Weihnachten dürften nach Einschätzung der Erzeuger vor allem die preisgünstigen Eier aus Bodenhaltung teurer werden. „Bei den preiswerten Eiern wird es am ehesten knapp“, sagte der Präsident des Zentralverbands der deutschen Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke.

Bei den teureren Eiern aus Biohaltung oder aus Freilandhaltung rechne er derzeit aber nicht mit knapper werdender Ware. Zuletzt seien die Kunden wegen der hohen Inflation sehr preissensibel gewesen und hätten eher zur günstigeren Ware gegriffen.

Eier in Deutschland bald knapp? Hohe Futterkosten und Verbot des Kükentötens steigert Preise

Aber auch andere Faktoren sorgen für eine Steigerung der Eierpreise: Wegen der hohen Futtermittelkosten haben nach Branchenangaben viele Betriebe ihren Tierbestand reduziert. Schließlich habe der Ausstieg aus dem Kükentöten die Preise für Junghennen stark steigen lassen, sagte Ripke: „Der Junghennenpreis hat sich verdoppelt.“

Wegen der Vogelgrippe könnten auch Länder wie die Niederlande nicht mehr genügend Bodenhaltungseier liefern. Der Selbstversorgungsgrad bei Schaleneiern liegt Ripke zufolge in Deutschland bei knapp über 70 Prozent. Der Rest werde importiert und stamme zu 70 Prozent aus den Niederlanden.

Die geringere Zahl an Legehennen treffe derzeit auf eine starke weltweite Nachfrage nach Eiern, sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes Ei, Henner Schönecke: „Es ist so, dass derzeit die Amerikaner in Europa Eier kaufen, weil sie selber nicht genügend haben.“ Da überlege jeder Produzent, wohin er seine Eier verkaufe. Das könne dazu führen, dass im Lebensmitteleinzelhandel bestimmte Eier im Sortiment fehlen. Situationen wie im Vereinigten Königreich, wo teilweise der Verkauf auf geringe Mengen begrenzt wurde, seien in Deutschland aber erstmal nicht zu erwarten.

Knappheit nicht nur bei Eiern aus Bodenhaltung: 2023 möglicherweise auch Freilandhaltung betroffen

Wegen des Verzichts auf das Kükentöten seien die Eierpreise bereits im vergangenen Jahr um zwei Cent pro Ei gestiegen. In diesem Jahr komme nochmals eine Steigerung um zwei Cent pro Ei hinzu aufgrund der gestiegenen Futterkosten. „Die günstigsten Eier liegen heute bei 1,99 Euro pro zehn Stück“, sagte Schönecke. Wegen der Geflügelpest und der damit verbundenen Stallpflicht für Legehennen in den betroffenen Regionen sei damit zu rechnen, dass im neuen Jahr auch Eier aus Freilandhaltung knapper werden. (md mit dpa)