Nicht nur in der „dunklen Jahreszeit“: So schützen Sie sich vor Einbrüchen während des Sommerurlaubs

Von: Robin Dittrich

Nicht nur im Winter wird häufig eingebrochen. Vor allem während des Sommerurlaubs treiben Einbrecher ihr Unwesen – so schützen Sie sich.

München – Im Winter wird es früh dunkel: Die perfekte Jahreszeit für Einbrecher. Doch auch im Sommer schlagen diese gerne zu. Vor allem während des Sommerurlaubs kann es passieren, dass ein Haus oder eine Wohnung lange unkontrolliert bleibt. So schützen Sie sich vor Einbrüchen.

So schützen Sie sich im Sommerurlaub vor Einbrüchen

Noch immer finden die meisten Einbrüche im Winter, also der „dunklen Jahreszeit“, statt. Allzu sicher sollten sich Verbraucher im Sommer trotzdem nicht fühlen. Bereits im Jahr 2022 gab ein Sprecher des Landeskriminalamtes bekannt, dass die Zahl der Einbrüche in den Sommermonaten anstieg. Berücksichtigt wurden dabei Einbruchdiebstähle und Tageswohnungseinbrüche. Vor allem im Juli und August war ein Anstieg zu beobachten, das Ende der Sommerferien läutet also kein Ende der Einbrüche ein.

Nicht nur in der „dunklen Jahreszeit“, auch im Sommer nehmen Einbrüche in Deutschland immer weiter zu. © R. Rebmann/Imago (Symbolbild)

Sind Häuser und Wohnungen durch einen Sommerurlaub aber für längere Zeit unbewohnt, bieten sie die perfekten Voraussetzungen für Einbrecher. Die Polizei gibt deshalb einige Tipps, um sich gegen ungewollten Besuch im eigenen Heim zu schützen. Vor allem sollte vor einem Urlaub gründlich kontrolliert werden, ob alle Fenster und Türen verriegelt sind. Sind dort zusätzliche Sicherungen vorhanden, sollten diese aktiviert werden. Wichtig ist laut der Polizei zudem, dass vertrauenswürdige Personen wie Nachbarn über die Abwesenheit informiert werden. Diese können einen Blick auf das Zuhause werfen.

Tipps der Polizei gegen Einbrüche während des Sommerurlaubs

Lassen Sie Ihr Zuhause von einem Nachbarn oder Familienmitglied kontrollieren, sollten diese dafür sorgen, dass es belebt aussieht. Volle Briefkästen und Mülltonnen sowie vertrocknete Blumen sorgen dafür, dass Häuser und Wohnungen verlassen wirken. Die Vertrauensperson sollte dringend einen eigenen Schlüssel erhalten – nach auf dem Grundstück versteckten Schlüsseln wird von Einbrechern häufig als erstes gesucht. Ein Haustürschlüssel im Blumentopf ist deshalb keine gute Idee.

Diese Tipps gibt die Polizei gegen mögliche Einbrecher im Sommerurlaub:

Fenster und Türen abschließen und verriegeln

Vertrauenswürdige Personen über Abwesenheit informieren

Wohnung oder Haus von dieser Person belebt aussehen lassen

Keine Hausschlüssel auf Grundstück deponieren

Geräte verschließen, die zum Einbruch genutzt werden könnten (Leiter, Werkzeuge)

Schmuck und Wertgegenstände im Bankschließfach verstauen

Urlaubs-Posts auf öffentlichem Social Media Profil vermeiden

Konkrete Urlaubsabwesenheit nicht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen

Auch durch Urlaubsfotos in sozialen Medien können Einbrecher darauf hingewiesen werden, dass Sie sich nicht zu Hause aufhalten. Um sicherzugehen, dass keine ungewollten Personen Zugriff darauf haben, können Accounts auf privat gestellt werden. Neben möglichen Wertsachen geht durch einen Einbruch das Sicherheitsgefühl im eigenen Zuhause verloren. Verbraucher, die eine „bei mir gibt es sowieso nichts zu holen“-Einstellung an den Tag legen, sollten die Einbruchgefahr dennoch nicht unterschätzen.