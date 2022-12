Kilopreis 3000 Euro! Kundin schüttelt Kopf: „Solange es DAS im Supermarkt gibt, haben wir in D nicht zu wenig Geld“

Von: Armin T. Linder

Das Blattgold stieß bei der Supermarkt-Kundin auf wenig Verständnis. © Twitter

Eine Kundin schüttelte beim Supermarkt-Einkauf nur den Kopf und zeigte ihre Entdeckung der Öffentlichkeit: ein Produkt zum Kilopreis von 3000 Euro!

Berlin – Die Inflation in Deutschland macht vielen zu schaffen. Denn sie trifft die Verbraucher auch in den Supermärkten. Eine Kundin musste nach eigenen Angaben nach einem Lidl-Einkauf beinahe heulen. Eine andere zeigte drei Produkte von Rewe und war über den Gesamtbetrag fassungslos.

Supermarkt-Kundin entdeckt in Berlin Blattgold für 3000 Euro Kilopreis

Eine Entdeckung der etwas anderen Art machte Monja Schünemann. Die Autorin des Buches „Der Pflege-Tsunami“ war vor Weihnachten beim privaten Einkauf unterwegs. Dabei fand sie ein Produkt im Regal, das sie staunen ließ. „Solange es DAS im Supermarkt gibt, haben wir in D nicht zu wenig Geld“, schreibt sie bei Twitter und zeigt, was ihr aufgefallen ist: Der Supermarkt bietet den beiden Fotos zufolge Blattgold-Briefchen an. Fünf Blatt für 44,99 Euro.

Macht den Angaben zufolge einen Kilopreis von schier unglaublichen 2999,33 Euro. Natürlich ist nicht bestätigt, dass das Schild und der Kilopreis echt sind, aber beides sieht authentisch aus. Sie sei auf das Blattgold in dem gehobenen Supermarkt „Frischeparadies“ in Berlin gestoßen, erklärt Schünemann tz.de. Dort habe sie einzelne Edel-Produkte zu Weihnachten gekauft. Das Blattgold aber sicher nicht. „Wir sprechen vordergründig über Solidarität und ich finde, da zeigt sich die Schere zwischen Arm und Reich in ihrer merkwürdigsten Variante“, ärgert sie sich. „Manche können nicht heizen, manche Menschen essen Blattgold.“

Blattgold sorgt immer wieder für Diskussionen

Die Verwendung von Gold zur Essensveredelung sorgte bereits bei Franck Ribéry für Diskussionen. Zu seiner FC-Bayern-Zeit gönnte sich der Fußballer ein Gold-Steak und wurde dafür teils hart kritisiert.

Auch mehrere Twitter-Nutzer können mit dem Teuer-Produkt nicht viel anfangen. „Ne, einige haben einfach zu viel Geld“, wundert sich eine Person. „Wer das kauft, hat nen Geldscheißer daheim. Zumindest hinterher“, witzelt eine andere. „Es sieht auf Torten schön aus“, meint zumindest eine Nutzerin. Am 23.12. erlebten einige großen Ansturm in den Supermärkten - ein anderer Kunde hatte einen Geheimtipp. (lin)