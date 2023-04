Supermarkt-Kunde zeigt fast leeren Einkaufswagen für horrenden Preis: „Das ist absurd“

Von: Anna-Lena Kiegerl

Der Preis für diesen Einkauf versetzte einige Twitter Nutzer in Erstaunen. © Screenshot/Twitter@WillemLegerstee

Geschockt ist ein Kunde des Supermarkts Albert Heijn beim Blick auf seinen Kassenzettel. Twitter User sind erstaunt und entsetzt zugleich.

München – Einkaufen ist in den letzten Monaten immer teurer geworden. Doch nicht nur in Deutschland sind die Preise für Lebensmittel enorm gestiegen. Auch in anderen europäischen Ländern macht die Inflation den Menschen deutlich zu schaffen.

Absurder Preis im Supermarkt: 37 Euro für eine Handvoll Produkte

Ein Einkauf wird einen niederländischen Verbraucher wohl im Nachhinein ziemlich traurig stimmen. Denn nur eine Handvoll Produkte finden in seinem Einkaufswagen Platz und trotzdem: 37 Euro hat der Kunde des niederländischen Supermarkts Albert Heijn für den Einkauf bezahlt. Mit einem Post wendet er sich an die Twitter Community und äußert sein Entsetzen.

Supermarkt-Kunde erschrocken: „Nicht mal der teuerste Supermarkt“

„Und dann ist Albert Heijn nicht mal der teuerste Supermarkt. 37€ absurd“, schreibt der Niederländer auf Twitter. Darunter zu sehen: sein Einkaufswagen, der wahrlich dürftig aussieht. Eine Packung Wasser, eine Packung Limonade, eine Flasche Orangenlimonade, Hähnchenfleisch, Erdbeeren, Honig, Salat, Müsli und eine Tüte mit Produkten vom Bäcker findet man in dem Wagen. Wirklich keine große Ausbeute, die der Mann hier gemacht hat. Trotzdem: stolze 37 Euro bezahlt er für den Einkauf. Mit Entsetzen über Wucherpreise ist der Niederländer nicht alleine. Erst kürzlich kostete eine Gurke bei Edeka ganze 3,29 Euro.

Schockierte Twitter User über Supermarkt-Einkauf: „Fühle mich ausgeraubt an der Kasse“

Die Twitter User sind schockiert über den Preis. „Für mein Empfinden ist das viel zu viel Geld“, schreibt eine Nutzerin. „Das ist lächerlich, wirklich absurd“, findet ein anderer. Manche gehen noch weiter in ihrer Reaktion. „Zu teuer, ich fühle mich immer ausgeraubt an der Kasse“, macht ein weiterer deutlich.

Doch es hagelt auch gewaltig an Kritik am Kunden. Denn einige der Twitter Nutzer sind der Meinung, der Niederländer müsse einfach in einem billigeren Geschäft einkaufen, Albert Heijn bezeichnen sie als einen der teuersten Läden. „Und ansonsten nicht meckern. Solange du bei Albert Heijn kaufst, geht es dir nicht schlecht“, stellt ein User in den Kommentaren klar. Dabei ist oftmals auch in Discountern einzukaufen nicht billiger.

Außerdem wird die Wahl der Produkte stark kritisiert: „Habt ihr nicht einen Wasserhahn oder so? Logisch, dass ihr viel bezahlen müsst“, merkt einer an. Und nicht nur das Wasser sorgt für Kritik: „Ein paar Bananen: Gemüse-Verkäufer. Erdbeeren: haben gerade keine Saison. Vorgewaschener und verpackter Salat: Gemüse-Verkäufer und selbst waschen. 37 Euro sind viel für Mist. Aber ja, man kauft es“, kritisiert ein weiterer die Wahl der Produkte.

Einkaufen ist in den letzten Monaten sehr teuer geworden. Doch wer zum richtigen Zeitpunkt einkauft, kann bares Geld sparen.