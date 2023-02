Preisschock im Pflegeheim: Wann Kinder für ihre Eltern zahlen müssen

Von: Johannes Nuß

Alles wird teurer. Für viele auch der Platz im Pflegeheim. Doch längst nicht alle Betroffenen können eine Preiserhöhung finanziell verkraften. Und dann?

Hamburg – Alles ist teurer geworden für Verbraucher: Egal, ob nun Energie oder Lebensmittel – und auch das Personal kostet mehr. Dadurch nehmen auch die Kpsten für die Pflege eines Pflegebedürftigen in einem Pflegeheim zu. Wenn eine Erhöhung ansteht, fragen sich viele Betroffene: Reicht meine Rente dafür? Kann die Erhöhung abgewendet werden und unter welchem Szenario werden meine Kinder zur Kasse gebeten? Darüber berichtet nun 24hamburg.de.

Preisschock im Pflegeheim: Was tun, wenn die Heimleitung mehr Geld für den Heimplatz fordert?

Steht eine Erhöhung an, sollten betroffene Familien am besten erstmal überprüfen, ob die formalen Voraussetzungen stimmen. So muss eine Erhöhung schriftlich angekündigt und mit einer Unterschrift versehen sein. Auch muss die Erhöhung durch die jeweilige Heimleitung gut und ausführlich begründet sein, heißt es seitens der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA-Pflegeschutzbund). Pauschale Aussagen, dass die Erhöhung die Folge von Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und der Energiekrise sei, reichen demnach nicht.

Alles wird teurer, für viele auch der Platz im Pflegeheim. Doch längst nicht alle Betroffenen können eine Preiserhöhung finanziell verkraften. © Jens Büttner/dpa/Archiv

In dem Schreiben muss die Heimleitung außerdem die alten und die neuen Entgelte gegenüberstellen. Wichtig sei auch, dass klar erkennbar sei, mit welchem Maßstab die Heimleitung die gestiegenen Kosten auf die Bewohnerinnen und Bewohner umlegen wolle. Dies unterstreicht die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen zu dem Thema. Ganz wichtig zu wissen: Die Preiserhöhung muss mindestens vier Wochen im Voraus angekündigt sein.

Pflegeheim sorgt für Preisschock: Wie reagieren, wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Preiserhöhung korrekt ist?

Kommt es tatsächlich zu einer Preiserhöhung, dann sollten unbedingt Fachleute zurate gezogen werden. Die Verbraucherzentrale vor Ort kann helfen, aber etwa auch der BIVA-Pflegeschutzbund. Grundsätzlich gelte: Die Preiserhöhung sollte man sorgfältig prüfen und gegebenenfalls Einsicht in die Kalkulationsunterlagen einfordern. Unter Umständen kann auch Einspruch eingelegt werden.

Dieser sollte in jedem Fall schriftlich bei der Heimleitung erfolgen und enthalten, dass die Erhöhung für unwirksam gehalten wird. Wenn nicht widersprochen wird, kann dies als Zustimmung gewertet werden, sagt dazu der BIVA-Pflegeschutzbund. Tipp: Die Preiserhöhung erst einmal unter Vorbehalt zahlen. Bei Nicht-Zahlen besteht nämlich die Gefahr, den Heimplatz zu verlieren.

Preisschock im Pflegeheim: Muss ich das Eigenheim, das ich eigentlich vererben wollte, nun verkaufen?

Wer Besitzer eines Eigenheims ist und dies eigentlich vererben wollte, dem kann ein Strich durch die Rechnung drohen. Denn zur Finanzierung eines Heimaufenthalts müssen Pflegebedürftige zunächst das eigene Vermögen aufbrauchen. Erst dann können sie beispielsweise ihre Kinder zur Kasse bitten oder staatliche Hilfe beantragen. Gut zu wissen: Es gibt ein Schonvermögen von 5000 Euro, das nicht zur Finanzierung der Pflege verwendet werden muss. Auch das Eigenheim kann unter Umständen Schonvermögen sein. Zum Beispiel, wenn der Ehepartner oder die Ehepartnerin dort lebt.

Sollte das Eigenheim doch herangezogen werden, muss man es nicht zwingend verkaufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Infrage kommt beispielsweise eine Vermietung, damit mit den Einnahmen der Heimplatz finanziert werden kann.

Wann werden die Kinder für das Pflegeheim zur Kasse gebeten?

Das ist im Zuge des Elternunterhalts seit Anfang 2020 erst ab einem Jahresbruttoeinkommen des Kindes von 100.000 Euro der Fall. „Bei der Prüfung der Einkommensgrenze kommt es nur auf das Einkommen des Kindes an“, erklärt Verena Querling von der Verbraucherzentrale. Wer nicht allein, sondern nur zusammen mit dem Ehepartner oder der Ehepartnerin ein Einkommen von mehr als 100.000 Euro erzielt, steht rechtlich nicht in der Pflicht, den Heimplatz mitzufinanzieren.

Nur in Ausnahmefällen können Kinder, bei denen die finanziellen Voraussetzungen gegeben sind, Nein zum Elternunterhalt sagen. Um dies durchzubekommen, müssen sehr gravierende Gründe vorliegen. Fehlender Kontakt allein gehört nicht dazu. Allerdings kann ein Missbrauch seitens des betreffenden Elternteils ein Grund sein, weshalb ein gut verdienendes Kind keinen Elternunterhalt zahlen muss.

Wer hat Anspruch auf die Sozialleistung „Hilfe zur Pflege“?

Alle, die nachweisen können, dass das eigene Einkommen nicht ausreicht, sie kein höheres Vermögen als 5000 Euro und keine gut verdienenden Kinder mit einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro und mehr haben, haben den Anspruch auf die Sozialleistung „Hilfe zur Pflege“. Den Antrag auf „Hilfe zur Pflege“ stellen Betroffene beim zuständigen Sozialhilfeträger. Er prüft, ob die Person tatsächlich die Voraussetzungen erfüllt. Darüber hinaus gibt es noch weitere Zuschüsse und Ersparnisse für Rentner. (jon/dpa)