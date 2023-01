Verwirrung bei Rewe: Kunden sehen plötzlich keine Preisschilder mehr – Supermarkt will Zeichen setzen

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Rewe hat bei einigen Produkten seit Anfang Januar die Preisschilder entfernt und gegen andere Informationen ausgetauscht. Was steckt dahinter?

München – Einigen Kunden dürfte die Änderung bei ihrem letzten Rewe-Einkauf bereits aufgefallen sein. Seit Anfang Januar sind an einigen Artikeln keine Preisschilder mehr angebracht. Stattdessen steht beispielsweise bei den Falafel-Bällchen plötzlich die Angabe „1,50 Co2e/kg“ geschrieben. Laut Rewe handelt es sich dabei trotz fehlender Euro-Angabe um einen Preis – und zwar den CO2-Preis des Produkts für die Umwelt.

Für seine Aktion „Veganuary“ (Vegan + January) hat sich der Supermarktriese etwas besonderes überlegt. „Wie müssten Preise für Lebensmittel eigentlich ausgezeichnet werden, wenn auch die Klimaauswirkungen berücksichtigt werden? Immer noch in Euro und Cent? Oder hat unser Planet eine andere Währung, mit der er für unseren Einkauf bezahlt?“, schreibt Rewe in einer Pressemitteilung Anfang Januar.

Und kam zu dem Ergebnis: Die Währung unseres Planeten wären vermutlich die Emissionen, die bei der Produktion eines jeden Artikels freigesetzt werden. Deshalb wollte Rewe bei seiner Vegan-Aktion im Januar zeigen, wie viel Emissionen durch pflanzliche Alternativen eingespart werden können.

Rewe ersetzt bei veganen Produkten normale Preisschilder durch „Umwelt-Preis“

Kunden können bei ihrem Einkauf direkt sehen, wie viel Emissionen sie mit veganen Produkten im Vergleich zur Fleisch- oder Milchalternative einsparen können. So werden mit 1,50 Co2e/kg bei den „REWE Bio vegan Falafel-Bällchen“ beispielsweise 83 Prozent Emissionen eingespart im Vergleich zu 8,87 CO2e/kg bei „ja! Frikadellenbällchen vom Schwein“. Ein weiteres Beispiel: 65 Prozent lassen sich einsparen, wenn zur „REWE Bio vegan Haferdrink Natur“ statt zur Bio-Vollmilch gegriffen wird. Rewe bietet dabei Informationen zu den Berechnungen an.

Mit den alternativen Preisschildern im Januar will Rewe seinen Kunden einen Einblick in die Umweltkosten geben und gleichzeitig für ihr breites Sortiment an veganen Produkten werben. Das umfasst mittlerweile immerhin rund 1.400 Produkte. „Jede:r Kund:in sieht jetzt erstmals auf einen Blick, welchen Beitrag die eigene Kaufentscheidung im Kampf gegen den Klimawandel leisten kann“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. (nz)