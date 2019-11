Kassenbon-Pflicht: 2020 droht in Deutschland der totale Zettel-Irrsinn - Desaster für Einzelhandel befürchtet

Das ist doch auch völlig ok. Ich denke, es gibt halt mehr Möglichkeiten, den "Zettel-Irrsinn" - so war es ja betitelt - gar nicht so dramatisch werden zu lassen. Es wäre ja wie schon erwähnt möglich, eine Handy-App otional haben zu können. Und wer das nicht will, kann natürlich auch weiterhin einen Zettel haben. Nur wäre eine App in diesen Fällen ja durchaus ohne besondere Bedingungen möglich, weil die Übermittlung ausschließlich in eine Richtung möglich wäre. Ob ich nen Zettel in die Tasche stecke, oder am Handy habe, ist dann kein Unterschied.