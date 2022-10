Eis-Rückruf: Hersteller warnt vor möglichen allergischen Reaktionen

Von: Linus Prien

Rückruf von FRO ZEN Power Eisriegeln. © Screenshot/ Rückrufschreiben

Die Eisriegel eines österreichischen Start-ups wurden aus den Supermarktregalen zurückgerufen. Grund waren erhebliche Spuren von Ei im Produkt.

Berlin - Am Eisregal in Supermärkten in Deutschland ist Vorsicht geboten. Grund dafür ist die Rückrufaktion eines Eisherstellers. Konkret geht es um FROZEN POWER GMBH & CO. KG, ein Start-up aus Österreich. Fünf Produkte der Marke müssen aus den Supermarktregalen wieder entfernt werden.

Bei den betroffenen Sorten geht es um „FRO ZEN Power Creamy Coco“, „FRO ZEN Power Crispy Hazel“, „FRO ZEN Power Dreamy Choc“, „FRO ZEN Power Salted Caramel“, „FRO ZEN Power Yogurt Amarena“. Alle Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 01.05.2024 und 19.10.2024 seien betroffen.

Eis-Rückruf: Hersteller betont, Rückrufaktion ernst zu nehmen

Das Problem mit dem Produkt sei, dass es 0,8 Gramm Ei pro Portion enthalte. In einem öffentlichen Schreiben gab der Hersteller bekannt: „Aufgrund möglicher allergischer Reaktionen sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren. Kunden, die nicht allergisch auf Ei reagieren, können das Produkt bedenkenlos verzehren.“

Dem Hersteller zufolge wurde umgehend reagiert und die betroffenen Produkte wurden aus dem Verkauf genommen. Kunden könnten die Produkte zudem im jeweiligen Markt zurückgeben und bekämen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. (lp)