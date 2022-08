Hype um angebliches Anti-Kater-Mittel Elotrans – Apotheker klagt: Ausverkauft wegen „Partyjüngern“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Das Durchfall-Mittel Elotrans soll angeblich auch nach Alkoholkonsum gegen einen Kater helfen. Der Social-Media-Boom stellt Apotheken vor große Probleme.

München – In wenigen Wochen beginnt in München das Oktoberfest. Ab dem 17. September wird auf der Wiesn 2022 das Bier wieder in Massen fließen. So manch ein Besucher des größten Volksfests der Welt überschätzt dabei seine Trinkfestigkeit. Und dürfte nach dem Gang ins Wiesn-Zelt spätestens am nächsten Morgen einen Kater haben.

Glaubt man vielen Stimmen im Netz, existiert dagegen ein wahres „Wundermittel“. Dessen Name: Elotrans. Dabei handelt es sich um ein Medikament des deutschen Pharmakonzerns Stada. Das ist nach Herstellerangaben eigentlich „zur oralen Elektrolyt- und Flüssigkeitszufuhr (Ausgleich von Salz- und Wasserverlusten) bei Durchfallerkrankungen“ gedacht. Es enthält Glucose, Natrium und Kalium.

Um das Durchfall-Medikament Elotrans ist im Netz ein Hype entstanden. Es soll angeblich auch gegen einen Kater helfen. © Gottfried Czepluch/Imago

Social-Media-Hype um Elotrans: Durchfall-Medikament ein Anti-Kater-Wundermittel?

Doch inzwischen ist vor allem unter jüngeren Menschen auf TikTok, Instagram und YouTube ein wahrer Hype um das Anti-Durchfall-Medikament entstanden. Unter seinen Anhängern gilt es als Anti-Kater-Mittel schlechthin. Mit Folgen für die Apotheken hierzulande. Durch den Social-Media-Hype ist Elotrans inzwischen bei Online-Apotheken kaum noch zu kriegen, gleiches gilt für vergleichbare Elektrolyte-Mittel. Die Abgabe pro Person wurde daher bei Online-Apotheken teils auf eine Packung beschränkt.

Auch in städtischen Apotheken ist Elotrans ausverkauft. Der Hersteller Stada kommt aufgrund des unerwarteten Nachfragebooms mit der Produktion kaum nach, schilderte Josef Kammermeier, stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbandes (BAV), im Gespräch mit tz.de.

Angebliches Anti-Kater-Mittel Elotrans: Durchfall-Medikament in Apotheken ausverkauft – dank „Partyjüngern“

„In den Apotheken tauchen die ganzen Partyjünger auf und haben es wirklich geschafft, diese Firma (Hersteller Stada; Anm. d. Red.) dazu zu bringen, dass das Mittel ausverkauft ist“, schilderte der BAV-Vize. Gegen den Brummschädel nach einer alkoholträchtigen Nacht helfe Elotrans allerdings nicht, bekräftigte er. Zudem sei für Feierwütige die Selbstversorgung mit dem Produkt unnötig. Alte Hausmittel wie saure Gurken oder der Rollmops wirken ebenfalls, sie führen dem Körper Salze hinzu, an denen es nach dem Alkoholkonsum mangelt.

Ähnlich wie bei Durchfallerkrankungen entzieht auch ausgiebiger Alkoholkonsum dem Körper viel Flüssigkeit. Gegen ein Dehydrieren helfen die Glucose-Elektrolyt-Mischungen in der Tat. Allerdings hat der Hype um das Medikament in den sozialen Medien bereits einen negativen Effekt. Erwachsene und Kinder, die an Durchfall erkrankt sind und wirklich auf Elotrans oder ähnliche Medikamente angewiesen sind, müssen nun oft anderweitig versorgt werden. Etwa durch einen Rezepturbeutel, den Apotheken nach WHO-Vorgaben zusammenmischen.

Apothekerverband klagt: „Müssen Medikamente denen vorenthalten, die sie eigentlich bräuchten“

Kammermeier betreibt seine Apotheke in Regensburg nahe einer Kinderklinik. Die dortigen Ärzte sind verärgert, dass es nun durch die Zweckentfremdung des Durchfall-Medikaments zu Engpässen kommt, erklärte er. Gerade Kinder würden „besonders empfindlich auf Flüssigkeitsverlust während einer Durchfallerkrankung“ reagieren. Auch Kammermeier stört sich daran, dass man „Medikamente denen vorenthalten muss, die sie eigentlich bräuchten“.

Eine Abgabebeschränkung von Elotrans oder ähnlichen Präparaten gebe es derzeit noch nicht. Das sei auch rechtlich schwierig. Man versuche vielmehr in Beratungsgesprächen mit jungen Kunden, die Elotrans als Anti-Kater-Mittel kaufen wollen, „an die Vernunft zu appellieren“, meinte Kammermeier. „Die sind ja dann noch nüchtern, wenn sie zu uns kommen“, ergänzte der Apotheker. Gelingen tue dies nicht immer, gestand er ein.

Gut versorgt unterwegs: Das gehört in die Reiseapotheke Fotostrecke ansehen

Durchfall-Medikamente gehören in Reiseapotheke – gegen Kater helfen auch Gurken, Rollmops und Traubenzucker

Derzeit komme „einfach vieles zusammen“, so Kammermeier. Seit der Abschaffung der Maskenpflicht „freuen sich alle Viren dieser Welt“, erklärte der stellvertretende BAV-Chef. Neben dem Coronavirus verbreiten sich auch Durchfallerkrankungen. Es gebe aktuell drei Gruppen, durch die eine erhöhte Nachfrage nach Elotrans entstehe. Neben den Feierwütigen und akut an Durchfall erkrankten Menschen zählte der Apotheker auch Touristen dazu. In der Urlaubszeit gehöre ein Mittel wie Elotrans gegen Darmprobleme einfach in die klassische Reiseapotheke.

Kammermeier appellierte an die jungen Menschen, statt auf Elotrans lieber auf alte, bewährte Hausmittel zu setzen. Saure Essiggurken und Rollmops enthalten „genug Natrium“, bekräftigte er. In Kombination mit Traubenzucker (Glucose), den man sich in Massen in Drogeriemarkt und Apotheke kaufen können, sei man nach einer Party bestens versorgt. Und deutlich günstiger als der Kauf von Elotrans ist das Ganze ebenfalls. (kh)