Große Reisepass-Neuerung geplant – für Urlauber wird es deutlich teurer

Von: Julia Bremken

Eine Variante des Reisepasses steht auf der Abschussliste. Ab dem 1. Januar 2024 muss dann eine teurere Alternative beantragt werden.

Dortmund – Deutschland soll „moderner, bürgernäher und digitaler“ werden, fordert Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Das Pass- und Ausweissystem wurde daher überarbeitet. Doch dafür muss ein besonders bei Eltern beliebter Ausweistyp verschwinden - der Kinderreisepass. Ab dem kommenden Jahr können diese nur noch die dreimal so teure Alternative beantragen.

Günstiger Reisepass vor dem Aus: Die Alternative ist dreimal so teuer

„Für Reisen ins Ausland benötigen Kinder bereits ab der Geburt ein eigenes Reisedokument“, heißt es auf der Seite des Bundesministeriums für Inneres und Heimat (BMI). In passpflichtigen Ländern, also nahezu allen außerhalb der EU, hatten Eltern bisher die Möglichkeit, für ihre Kinder bis einschließlich 12 Jahren einen Kinderreisepass zu beantragen.

Der Vorteil hierbei: Er kostet mit 13 Euro nur ein Drittel des regulären Reisepasses. Dafür ist er zwar nur ein Jahr gültig, kann aber für 6 Euro für ein weiteres Jahr verlängert werden. Das bietet Familien besonders bei einmaligen Fernreisen einen großen Kostenvorteil (mehr Service-News bei RUHR24 lesen).

Kinderreisepass wird abgeschafft: Alternative hat einen Haken, der für Eltern schnell teuer werden kann

Da sich Kinder und besonders Säuglinge innerhalb eines Jahres optisch stark verändern, war die kurze Gültigkeit des bisherigen Kinderreisepasses aber eher von Vorteil. Denn der normale Reisepass kann trotz einer Gültigkeitsdauer von 6 Jahren, vorzeitig ungültig werden, wie RUHR24 berichtet.

Verändert sich das Kind also innerhalb der 6 Jahre optisch so stark, dass man es anhand des Passbildes nicht mehr identifizieren kann, ist das Ausweisdokument ungültig. Ein neuer Reisepass muss dann beantragt werden. Dieser kostet für Personen unter 24 Jahren 37,50 Euro.

Eltern, die mit ihren Kindern regelmäßig außerhalb der EU verreisen wollen – zum Beispiel in die Türkei – zahlen dann deutlich mehr als die 37,50 Euro alle 6 Jahre. Denn ein Grundschulkind im Alter von 6 Jahren wird wohl nicht an seinem Säuglings-Passbild zu identifizieren sein. In Zukunft muss dann ein neuer Reisepass her, denn die günstige Kinder-Variante, die für nur wenige Euro jährlich aktualisiert werden kann, wird ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr verfügbar sein.

Normaler Reisepass für Kinder: Diese Vorteile bringt die Passänderung mit sich

So praktisch der Kinderreisepass auch erstmal klingen mag, gibt es dabei trotzdem ein Problem. Denn „es gibt immer mehr Länder, die den Kinderreisepass nicht für Reisen anerkennen“ und das ist laut BMI ein deutlicher Vorteil des normalen Reisepasses. Denn damit seien „bei Reisen ins Ausland keine Einschränkungen zu erwarten“.

Doch woran liegt es, dass der Kinderreisepass nicht überall anerkannt wird? Die Antwort darauf liegt wortwörtlich auf der Hand. Denn der normale Reisepass ist im Gegensatz zu dem Kinderreisepass mit einem elektronischen Chip versehen. Das ermöglicht die Speicherung biometrischer Daten, wie dem Fingerabdruck, der seit 2021 auch beim Personalausweis Pflicht ist.

Ab dem 1. Januar 2024 ist der Kinderreisepass nicht mehr erhältlich. © Imagebroker / Imago

In Südafrika darf man nur mit einem nicht verlängerten oder aktualisierten Kinderreisepass einreisen. In den USA benötigen Eltern für ihre Kinder mit dem günstigen Pass noch ein zusätzliches Visum für die Einreise. Ab dem nächsten Jahr ist mit diesem Pass-Chaos dann aber endgültig Schluss.

Biometrischer Reisepass für Kinder: Das ändert sich ab 2024

Das sind die Unterschiede zwischen den beiden Reisepässen:

Kinderreisepass Reisepass Kosten für Ausstellung 13 Euro 37,50 Euro für Personen unter 24 Jahren Gültigkeit Ein Jahr Maximal sechs Jahre (Achtung! Besonders bei Kinder kann er vorzeitig ungültig werden) Verlängerung Ja (6 Euro für ein weiteres Jahr) Nein Biometrisch Nein Ja Reisen außerhalb der EU Ja aber mit Einschränkungen Ja ohne Einschränkungen

Der biometrische Reisepass ist zwar teurer als der Kinderreisepass. Da dieser ab 2024 abgeschafft wird, bleibt Eltern, die mit ihren Kindern außerhalb der EU verreisen wollen, keine andere Wahl als den normalen Reisepass zu beantragen.