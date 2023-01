Endlich Ruhestand: Die besten WhatsApp-Sprüche für neue Rentner

Lustig, poetisch, kostenlos

Sie wollen Ihren Renteneintritt mit all Ihren Liebsten teilen, finden aber nicht die richtigen Worte? Bei diesen WhatsApp-Sprüchen ist garantiert etwas dabei.

Hamburg – Die Rentenzeit ist ein Lebensabschnitt, auf den viele Menschen lange hinarbeiten – und wenn es endlich so weit ist, möchte man den besonderen Moment natürlich mit Freunden, Familie und Bekannten teilen. Für diesen Fall hat 24hamburg.de passende, lustige und zum Nachdenken anregende WhatsApp-Sprüche für Verbraucher gesammelt, die Sie zum Renteneintritt an Ihre Liebsten schicken können. Der steht für einige übrigens früher an als für andere Senioren, denn bestimmten Jahrgängen steht mit 63 bereits eine Frührente zu.

Die besten WhatsApp-Sprüche zur Rente – so bringen Sie Ihre Liebsten zum Lachen

Wenn Senioren in Rente gehen, fällt die Arbeitslast und der sonst so bekannte Alltagsstress von ihnen ab – und auf einmal ist einem sogar am Montagmorgen zum Lachen zumute. Teilen Sie diese Gefühle mit Ihren Bekannten und zaubern Sie Ihren Liebsten mit einem lustigen WhatsApp-Spruch ein Lächeln ins Gesicht. Grund für Freude herrscht bei vielen Rentner auch wegen acht Zuschüssen vom Staat, die Sie als Senior kennen sollten.

Bin im Ruhestand. Mein einziger Chef ist jetzt meine Frau!

Woher weißt du, dass es Zeit ist, in Rente zu gehen? Wenn du aufhörst, über dein Alter zu lügen und anfängst, damit zu prahlen!

Rente, jetzt beginnt der Freizeit Stress.

Das Problem mit dem Ruhestand ist, dass man nie einen Tag freibekommt und niemals Urlaub einreichen kann.

Wie nennt man Menschen, die montags gut gelaunt sind? RENTNER!

Ruhestand ist: Aussehen wie 50, denken wie 30 und handeln wie 18!

Der Ruhestand ist das, worauf man sein ganzes Leben lang hinarbeitet und sich erschrocken wundert, wenn es dann soweit ist.

Entschuldige, das ist mein erster Ruhestand. Ich übe noch. (Loriot)

Nihil agere delectat: Nichtstun ist angenehm.

Weißt du, warum Vögel am Morgen singen? Weil sie verdammt nochmal nicht in die Arbeit müssen!

Ruhestand ist wie ein langer Urlaub in Las Vegas. Das Ziel ist es, es in vollen Zügen zu genießen, aber nicht so sehr, dass dir das Geld ausgeht. (Jonathan Clements)

Regeln für den Ruhestand:

Chef: ICH

Wecker: AUS

Arbeit: NACH LAUNE

Geld: MONATLICH

Vergnügen: TÄGLICH

Stress: NIEMALS

Sie sind glücklich über Ihren Renteneintritt? Lassen Sie Ihren Gefühlen mit WhatsApp-Sprüchen freien Lauf

Sie wollen Ihrer Freude über Ihren Renteneintritt freien Lauf lassen und andere darin einbeziehen? Dann haben wir hier die richtigen WhatsApp-Sprüche für Sie, die Ihre glückliche Stimmung am besten zum Ausdruck bringen. Glücklich sind auch diejenigen Rentner, bei denen eine Befreiung von der GEZ möglich ist.

Es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, dass man für den nächsten Tag keinen Wecker stellen muss!

Ruhestand? Jetzt geht’s doch erst richtig los!

Stell dir ein Leben vor, dass nur aus Wochenenden besteht.

Niemand liebt das Leben so wie einer, der alt wird. (Lucius Annaeus Seneca)

Wenn ich alt bin, will ich nicht jung aussehen, sondern glücklich.

Ich kann nicht verhindern, dass ich alt werde. Aber ich kann dafür sorgen, dass ich Spaß dabei habe.

Ruhestand ist, wenn eine gute Zeit der einzige Job ist.

Die Pension ist nicht das Ende der Straße. Sie ist der Anfang der freien Autobahn.

Passend zur Rente: WhatsApp-Sprüche, die zum Nachdenken anregen

Für viele Rentner stellt der Ausstieg aus dem Arbeitsleben aber auch eine große Hürde oder sogar Überwindung dar. Wem also vorerst nicht zum Lachen zumute ist, der kann seinen Liebsten mit diesen WhatsApp-Sprüchen tiefsinnige Denkanstöße mit auf den Weg geben.

Alle Veränderungen, sogar die meist ersehnten, haben ihre Melancholie. Denn was wir hinter uns lassen, ist ein Teil unserer selbst. Wir müssen einem Leben Lebewohl sagen, bevor wir in ein anderes eintreten können. (Anatole France)

Nicht, was er mit seiner Arbeit erwirbt, ist der eigentliche Lohn des Menschen, sondern was er durch sie wird. (John Ruskin)

Vor nichts muss sich das Alter eher hüten, als sich der Lässigkeit und Untätigkeit zu ergeben. (Cicero)

In der Jugend lernt, im Alter versteht man. (Marie von Ebner-Eschenbach)

Ruhestand kann ein Ende, ein Abschluss sein, aber er ist auch ein Neuanfang. (Catherine Pulsifer)

Das Alter hat die Heiterkeit dessen, der seine Fesseln los ist und sich nun frei bewegt. (Arthur Schopenhauer)

Das Alter ist für mich kein Kerker, sondern ein Balkon, von dem man zugleich weiter und genauer sieht. (Marie Luise Kaschnitz)

Träume gehen nie in Rente.

Was reimt sich auf Rente? Die besten WhatsApp-Sprüche mit poetischer Nuance

Rentner mit einer Vorliebe für Poetik – aber zu wenig Kreativität für eigene Gedichte – können sich an diesen WhatsApp-Sprüchen austoben. Schließich wusste auch schon Pumuckl: Was sich reimt, das stimmt!

Wie herrlich ist es, nichts zu tun und dann vom Nichtstun auszuruh‘n. (Heinrich Zille)

„’s ist schlimm, wenn man alt wird“, das Alter spricht, „aber schlimmer ist es, man wird es nicht!“ (Heinz Erhardt)

Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele: Freuden, Schönheit und Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Drum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist’s! Reise, reise! (Wilhelm Busch)

Lasst uns gemeinsam die Gläser heben auf unser fröhlich Rentnerleben, auf alle schwungvollen Pensionäre, auf unsere heitere Altersehre!

Mit diesen Sprüchen sollten Sie für Ihren Renteneintritt gewappnet sein – und können damit bestimmt auch viele Menschen zum Lachen oder Nachdenken bringen, die noch einige Arbeitsjahre vor sich haben. Zumindest werden Sie ihnen ihren zukünftigen Renteneintritt damit sicherlich noch schmackhafter machen.

