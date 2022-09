Energiekosten: Galeria, Saturn, Ikea machen es vor - jetzt stehen im Kaufhaus die Rolltreppen still

Von: Stella Henrich

Teilen

Nicht nur Verbraucher, sondern auch Unternehmen sollen mit Blick auf die Energiekrise Strom sparen. Leuchtreklamen werden in den Innenstädten jetzt früher abgeschaltet. Einige stellen die Rolltreppen ab.

München ‒ Manch ein Mitarbeiter sitzt schon jetzt im kalten Büro. Denn nicht nur die Bürger sollen Energie sparen, um vom russischen Gas unabhängiger zu werden. Auch in öffentlichen Gebäuden und Unternehmen gelten seit dem 1. September kurzfristig wirksame Maßnahmen. So will es der Energie-Sparplan von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Nun setzt Minister Habeck zum 1. Oktober noch eine Verordnung darauf, um die Energiekrise zu bekämpfen.

Was diese politischen Vorgaben für Konsumenten bedeuten, wird gerade für Kunden von Galeria Kaufhof Karstadt deutlich. Sie müssen allerorts Treppen steigen. Denn die Rolltreppen stehen still. Kunden lesen auf Hinweis-Schildern „Diese Rolltreppe ist nicht defekt“. Trotzdem liefen die Rolltreppen nicht, berichtet t-Online. Die Kaufhausleitung wolle Energie sparen und hat daher einige Rolltreppen einfach abgestellt. Der Fahrstuhl im Kaufhaus und andere Rolltreppen funktionieren immerhin noch.

Energiekosten sparen: Das Ende von Bequemlichkeit im Einzelhandel

Wie das Magazin Focus berichtet, wird diese Maßnahme auch bei anderen Unternehmen umgesetzt. Auch bei Saturn stehen die Rolltreppen still. Der Möbelgigant Ikea prüft, ob eine Umsetzung auch in den Möbelhäusern möglich ist. Jedoch dürfte jetzt schon den Kaufhaus-Managern klar sein, dass der Stillstand von Rolltreppen und weitere Energiesparmaßnahmen die exorbitanten Preissteigerungen im Energiesektor nicht kompensieren können werden. Denn auch sie sind natürlich Kunden von Stadtwerken und Versorgern, die ihre Preise an die veränderte Marktlage anpassen und die Verbraucher derzeit deutlich zu spüren bekommen.

Galeria Karstadt in Düsseldorf mit gesperrter Rolltreppe. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/imago

Energiekosten sparen: Maßnahme mit weitreichenden Folgen

Mit der Abschaltung der Rolltreppen würden große Handelsketten zwar Energie einsparen, „doch hätte die Maßnahme für bestimmte Menschengruppen weitreichende Folgen“, warnt das Branchen-Magazin wuv.de. Rolltreppen seien für Gehbehinderte, ältere Menschen oder Eltern mit Kinderwagen beispielsweise unerlässlich. Ein Aus der Rolltreppen würde zu einer massiven Mobilitätseinschränkung führen.

Der Shoppingcenter-Betreiber ECE aus Hamburg beispielsweise schaltet in vielen seiner bundesweiten ECE-Einkaufszentren die Rolltreppen und Aufzüge nur in Randzeiten frühmorgens oder in den Abendstunden ab. Dies sei abhängig davon, „ob es an den jeweiligen Standorten geeignete alternative und barrierefreie Wegeführungen gibt“, so Business Insider.

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.