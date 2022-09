Heizen mit Brennholz: Vorsicht bei der Beschaffung – bis zu 100.000 Euro Strafe drohen

Von: Stella Henrich

Wer in diesen Zeiten mit einem Kamin heizt, ist beim Thema Energiesparen klar im Vorteil. Da inzwischen aber auch die Preise für Brennholz gestiegen sind, kommt so manch einer auf die Idee, Holz im heimischen Stadtwald zu suchen. Doch Vorsicht!

München ‒ Das einmal vorweggeschickt: Wer unerlaubt eine größere Menge Brennholz im Wald sammelt, begeht Holzdiebstahl und kann mit Geldstrafen von bis zu 100.000 Euro oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren belangt werden. Denn grundsätzlich haben alle Wälder in Deutschland einen Eigentümer. Dabei handelt es sich um den Staat, eine Privatperson oder ein Unternehmen. Diesem Grundeigentümer gehören alle Bestandteile des Waldes von Bäumen angefangen bis zu Tannenzapfen, Blumen oder Holz.

Dabei sind Heizöfen und Kamine seit Beginn des Ukraine-Kriegs so gefragt wie nie. Und damit auch geeignetes Brennholz, um sie zu befeuern. Doch auch dieses Produkt gehört wie zuletzt auch schon Sonnenblumenöl zur Mangelware im Handel. „Der Markt ist leer“, bestätigte Gerd Müller vom Bundesverband Brennholz bereits im Juli dieses Jahres. Auslöser sind offensichtlich sowohl die sprunghaft gestiegenen Gas- und Heizölpreise ebenso wie die Sorge, dass die Heizung im nächsten Winter kalt bleiben könnte. Und da Not ja bekanntlich erfinderisch machen soll, könnte so manch ein Kaminbesitzer auf die Idee kommen, Brennholz im Wald zu sammeln.

Brennholz für den Kamin: Sammeln nur eingeschränkt erlaubt

Auch wer am Boden liegende Zweige und Äste ohne Genehmigung im Wald sammelt, begeht grundlegend Diebstahl, warnt Chip.de die Waldbesucher vor unberechtigter Mitnahme. Aber wo immer es ein Verbot gibt, gibt es, wie so oft - auch eine Ausnahmeregelung. Denn abhängig vom Bundesland ist „das Sammeln von Brennholz in einigen Stadtwäldern auch eingeschränkt erlaubt“, verrät das Online-Portal. Aufschluss darüber gibt das Landeswaldgesetz für die jeweils 16 Bundesländer.

Kaminholz zum Heizen: In bestimmten Abschnitten ist Sammeln erlaubt

So kann beispielsweise das Mitnehmen einer Maximalmenge Brennholz oder Sammeln in bestimmten Waldabschnitten erlaubt sein. Werden allerdings Ausnahmen und Genehmigungen in den entsprechenden Verordnungen der jeweiligen Bundesländer nicht explizit erwähnt, ist von einem grundsätzlichen Verbot auszugehen.

Für Äste und Zweige, das sogenannte Leseholz, die ohne menschliche Einwirkung vom Baum fallen, gelten wiederum Sonderregelungen - so zum Beispiel auch in Bayern. Hier gilt: „Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gestattet unter ... Einschränkungen jedermann, sich unentgeltlich in Wäldern im Alleineigentum des Freistaates Bayern Leseholz für den Eigenbedarf anzueignen.“ (amtliche Bekanntmachung) Gehört der Wald hingegen einer Privatperson, gelten deren Bestimmungen.

Nicht überall darf man Holz, Äste und Zweige bei einem Spaziergang im Wald mitnehmen. (Symbolbild) © epa Tolga Bozoglu / picture-alliance/ dpa

Wem gehört der Wald laut Bayerischem Waldgesetz? Der Staatswald ist derjenige Wald, der im Alleineigentum oder Miteigentum ausschließlich des Freistaates Bayern, einer vom Freistaat Bayern verwalteten Stiftung, eines anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland oder des Bundes steht- Der Körperschaftswald ist derjenige Wald, der im Alleineigentum oder Miteigentum ausschließlich von kommunalen Gebietskörperschaften und von ihnen verwalteten öffentlichen Stiftungen steht, soweit sie der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehen. Und drittens ist der Privatwald derjenige Wald, der weder Staatswald noch Körperschaftswald ist. Waldbesitzer im Sinn dieses Gesetzes sind der Waldeigentümer und der Nutzungsberechtigte, sofern sie unmittelbare Besitzer des Waldes sind.

Bayerisches Waldgesetz, Erster Teil, Artikel 3

Brennholz für den Kamin: Naturschützer besorgt

Auch der Naturschutzbund NABU ist in Sorge, allerdings mehr zum Thema „nachhaltiges Handeln“. „Wir können es uns in der aktuellen Situation gar nicht leisten, Holz derart intensiv als Energiequelle zu nutzen“, zitiert ndr.de Leif Miller, Bundesgeschäftsführer vom NABU. Der Wald als CO 2 -Senke für natürlichen Klimaschutz und als Lebensraum für tausende Tier- und Pflanzenarten sei bereits jetzt in Gefahr.

Heizen mit Holz - so teuer wie nie Angesichts steigender Preise für Gas, Öl und Strom setzen immer

mehr Menschen auf Holz als alternative Möglichkeit zur Beheizung von

Wohnräumen. Für den Kauf von Holz zum Heizen von Öfen oder Heizungen mussten Verbraucher im August 2022 deutlich mehr ausgeben als

noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt jetzt mitteilt,

erhöhten sich die Preise für Brennholz und Holzpellets im August 2022 um 85,7

Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit deutlich stärker als die

Verbraucherpreise insgesamt. Diese nahmen im selben Zeitraum um 7,9 % zu.

Gründe für die überdurchschnittliche Preissteigerung bei Brennholz und

Holzpellets sind neben der gestiegenen Nachfrage auch die erhöhten

Beschaffungs- und Transportkosten in der Holzindustrie.

Dabei sind Privathaushalte laut ndr.de schon jetzt größter Verbraucher von Waldholz für die Gewinnung von Energie. Der Pelletsverbrauch liege bei rund drei Millionen Tonnen in Deutschland. Mehr als 20 Millionen Tonnen Scheitholz würden momentan pro Jahr verbraucht - Tendenz steigend. Verbraucher, die also tatsächlich Energiesparen wollen oder müssen, sollten daher im Alltag mehr ein paar Tricks zum Sparen anwenden anstatt sich jetzt noch schnell einen Kamin oder Heizofen zu kaufen.

