Energie sparen: Aldi Nord verkürzt die Öffnungszeiten - so reagieren andere Unternehmen

Von: Isabelle Jentzsch

Aldi Nord passt aufgrund der Energiekrise seine Öffnungszeiten an. (Symbolbild) © imago-images/Felix Abraham

Um in der Krise Energie zu sparen, passt Aldi Nord seine Öffnungszeiten an. Auch andere Unternehmen reagieren und greifen zu Sparmaßnahmen.

Essen - Die Energiekrise hat Deutschland fest im Griff. Um Strom, Gas und somit Geld zu sparen, greifen Endverbraucher und Unternehmen zu verschiedenen Mitteln. Der Lebensmittelhändler Aldi Nord greift nun zu einem drastischen Schritt und „leistet damit aktiv einen Beitrag zum Energiesparen“, wie das Unternehmen auf Twitter mitteilt.

Als „erster Lebensmittelhändler in Deutschland“ passt Aldi Nord die Öffnungszeiten zahlreicher Märkte an und schließt diese ab dem 01.11.2022 bereits um 20 Uhr. Das Unternehmen erklärt in seinem Tweet, dass diese Maßnahme zunächst für die Winterzeit 2022/2023 gilt. Bislang hatte der Lebensmittelhändler seine Märkte bis 22 Uhr geöffnet. Ob alle Standorte von der Änderung betroffen sind, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Energiesparmaßnahmen: Aldi Nord ändert die Öffnungszeiten

Energiekrise: Deutsche Bahn knipst das Licht aus

Auch andere Unternehmen wollen hinsichtlich der Krise und des kommenden Winters Sparmaßnahmen ergreifen. So haben bereits einzelne Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof und Saturn-Märkte die Rolltreppen abgestellt. VW heizt die Produktionsstätten nur noch auf 17 Grad, die Angestellten sollen im Gegenzug warme Kleidung bekommen.

Als größter deutscher Stromverbraucher hat die Deutsche Bahn in ihrem 103 Meter hohen DB Tower die Glühbirnen ausgeknipst. Bislang wurde die gläserne Konzernzentrale immer hell erleuchtet, auch wenn sie aufgrund von Sanierungen zuletzt leer stand.

Energie sparen: Unternehmen kühlen die Arbeitsplätze herunter

Ein Sprecher des Augenoptik-Unternehmens Fielmann erklärte gegenüber dem Hamburger Abendblatt, dass die Mitarbeitenden dazu angehalten sind, das „Licht nur dann einzuschalten, wenn es unbedingt nötig ist.“ Die Otto-Group bietet ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit des Home-Office an und kühlt im Gegenzug die Büroräume auf 15 Grad, teilweise sogar nur auf 6 Grad herunter. In diesen Büros soll dann aber gar nicht mehr gearbeitet werden.

Ein zu kalter Arbeitsplatz kann auch gesundheitliche Folgen haben, warnen Ärzte. Mit Blick auf die Energiesparmaßnahmen der Regierung sollten Arbeitgeber die Arbeitsplätze also nicht zu weit herunterkühlen. Um Energie einzusparen, sollten Supermärkte und Discounter deshalb besser die Öffnungszeiten anpassen, fordert auch die Supermarktkette Tegut. Dass das geht, zeigt Aldi Nord. (ij)