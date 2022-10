Energiekrise: Viele Verbraucher fühlen sich belastet – doch nur ein Drittel sorgt vor

Von: Stella Henrich

Teilen

Aus Sorge, in den kalten Wintermonaten zu frieren, schaffen sich immer mehr Verbraucher Heizöfen an. Doch längst nicht jeder sorgt für ein Worst-Case-Szenario vor.

München - Unter den hohen Energiepreisen leiden die meisten Verbraucher hierzulande bereits jetzt. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL Deutschland fühlten sich Ende September dieses Jahres rund 87 Prozent der Befragten von den höheren Preisen für Gas, Strom und Heizöl stark belastet. Das hat offenbar Konsequenzen. Gut ein Drittel hat nach eigenem Bekunden vorgesorgt, sollte die Energielieferung für den eigenen Haushalt unterbrochen werden – sprich: ein Blackout die Versorgung von Häusern und Wohnungen lahmlegen.

Energiekrise: Mehr als die Hälfte glaubt nicht an Blackout

So geben 35 Prozent der Befragten an, ein elektrisches Heizgerät, einen Holz- oder Kaminofen für den Fall der Fälle inzwischen gekauft zu haben. Laut einer dpa-Umfrage waren es bereits Mitte September immerhin elf Prozent der Bürger und damit mehr als jeder Zehnte, die angesichts der Preissteigerungen und drohender Energieknappheit ein solches Heizgerät angeschafft hatten. Dagegen haben 65 Prozent – egal ob sie mit Gas oder Strom heizen – keine Vorsorge für einen Blackout getroffen, zitiert n-tv.de die Forsa-Umfrage-Ergebnisse.

87 Prozent der Befragten einer Forsa-Umfrage fühlen sich von den höheren Preisen für Gas, Strom und Heizöl stark belastet. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wer bislang also noch keine Alternative zum Heizen mit Gas oder Strom angeschafft hat, den könnte dieses Ergebnis etwas beruhigen. Denn 58 Prozent der Bundesbürger glauben, dass Deutschland nach einem vollständigen Stopp der Gaslieferungen aus Russland in den kommenden Monaten genügend Gas aus anderen Quellen beziehen kann, um so den Bedarf privater Haushalte und der Wirtschaft sicherzustellen. Nur 36 Prozent – mehrheitlich Ostdeutsche (51 Prozent) – und insbesondere AfD-Anhänger (60 Prozent) fürchten laut der Forsa-Umfrage, dass dies nicht möglich sein wird, sodass die Gasversorgung zeitweise unterbrochen werden muss.

Forsa-Umfrage Die Daten der Umfrage wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 29. und 30. September 2022 erhoben. Datenbasis sind 1008 Befragte. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3 Prozentpunkten.

Energiekrise: Atomkraftwerke sollen weiterlaufen

Wie bereits Anfang September ist nur eine Minderheit der Befragten für eine Abschaltung der drei noch in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke bis Ende des Jahres (10 Prozent) beziehungsweise für den von Wirtschaftsminister Robert Habeck angekündigten vorübergehenden Weiterbetrieb von nur zwei der drei Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim bis Ende März 2023 (18 Prozent). Die große Mehrheit von 68 Prozent der befragten Bürger spricht sich stattdessen weiterhin dafür aus, alle drei Kernkraftwerke noch bis 2024 zur Stromerzeugung zu nutzen. Die Ampel-Koalition ist sich darüber zurzeit noch uneinig. Politische Beobachter sprechen sogar von einem aktuellen Atom-Eklat im Kabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Überraschendes Ergebnis der Forsa-Umfrage: Auch von den Anhängern der Grünen sprechen sich 42 Prozent der Befragten für einen Weiterbetrieb aller drei Kernkraftwerke – unter anderem auch des AKWs im Emsland – aus. Etwas weniger, also 35 Prozent, plädieren für den vorläufigen Weiterbetrieb von zwei Kernkraftwerken.

Energiekrise: Kann Robert Habeck die Krise meistern?

46 Prozent der befragten Bürger rechnen damit, dass Habeck die gegenwärtige Energiekrise bewältigen wird. Dass Habeck die Energiekrise nicht bewältigen wird, fürchten mehrheitlich die Ostdeutschen (64 Prozent) sowie die Anhänger der CDU/CSU (58 Prozent) und, mit weitem Abstand am meisten, die Wähler der AfD mit 82 Prozent.

Acht Dinge, die Sie im Haus haben müssen, wenn Sie alleine leben Fotostrecke ansehen

Allerdings sollten auch diejenigen, die bereits ein elektrisches Heizgerät angeschafft haben, für den Fall, dass die Gasversorgung hierzulande ausfällt, bedenken, dass die Gesamtheit der gekauften Heizlüfter – schätzungsweise 650.000 – das Netz überlasten könnten und so ein Blackout begünstigt wird. Eine Sorge, die vor allem den Städte- und Gemeindetag umtreibt. Eine bayerische Kommune verteilt deshalb auch Vorsorge-Flyer, sollte der absolute Katastrophenfall realiter eintreten.

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.