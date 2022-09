Energiekrise: Preisschock beim Gas - Sollen Verbraucher jetzt noch den Anbieter wechseln?

Von: Stella Henrich

Verbraucherschützer warnen schon lange vor den immer weiter steigenden Gaspreisen. Was sollten Verbraucher jetzt tun? Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt.

München ‒ Viele Versorger drehen derzeit kräftig an der Preisschraube. Entspannung ist damit in weite Ferne gerückt. Denn Gas aus Russland fließt nicht mehr oder nur sporadisch. Private Haushalte zahlen inzwischen durchschnittlich gut 70 Prozent mehr für Gas als bisher. Das macht laut dem Vergleichsportal Check24 etwa 1.289 Euro pro Jahr aus.

Da fragt man sich - ernsthaft - wie im bekannten Kneipen-Song: „Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt, wer hat soviel Pinkepinke, wer hat soviel Geld?“. Rentner Peter Schanner aus Füssen in Bayern jedenfalls ist verzweifelt beim Blick auf seine Gasrechnung. Sein Versorger MITGAS will von dem Ruheständler ab November 1.223 Euro monatlich - bisher hat er für seinen Verbrauch von rund 20.000 kWh im Jahr monatlich 105 Euro bezahlt, berichtet er bei Bild.de. Mit seiner Angst ist der alte Mann nicht allein. Bereits im Juli haben Experten die Verbraucher vor solch explodierenden Abschlagszahlungen gewarnt. Fakt ist: Auch Singles, Paare und Familien trifft die Gaskrise hart.

Die Gasversorger erhöhen weiter die Gaspreise. (Symboldbild) © picture-alliance/ dpa | Patrick Pleul

Preisschock beim Gas: Verbraucher können nach besseren Tarifen suchen

Rentner Schanner hat von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht und seinen Vertrag bei seinem Versorger gekündigt. Er will nun zu den Stadtwerken wechseln. Doch auch bei den kommunalen Versorgern sind die Preise kräftig in die Höhe geschossen, wie ein Blick in die Statistik zeigt. Neukunden der Stadtwerke Vilshofen beispielsweise zahlen für 20.000 kWh im Jahr jetzt rund 7.500 Euro. Vor der Preisanpassung waren es lediglich 1.590 Euro jährlich. Bei anderen Versorgern sieht es preislich auch nicht viel besser aus. Damit sind also die Wahlmöglichkeiten für Rentner Schanner deutlich geschrumpft.

Verbraucher sollten sich dennoch nach besseren Tarifen von seriösen Anbietern umschauen. Es gibt gute Wechsel-Helfer im Internet. Wie etwa Remind.me., SwitchUp und Cheapenergy24 - die Bild.de Rentner Peter Schanner jetzt ans Herz legt, um die große Mehrbelastung für das persönliche Haushaltsbudget irgendwie abfedern zu können.

Preisschock beim Gas: Hilfen für Mieter und Geringverdiener

Doch selbst ein Versorgerwechsel wird vielen Verbrauchern nicht helfen. Das weiß auch die Ampel-Koalition. Das geschnürte Entlastungspaket mit Einmalzahlungen für die Bürger ist dabei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Eine Sprecherin des Bundesbauministeriums rät daher bei Bild.de jedem Bürger mit wenig Einkommen zu überprüfen, ob er einen Anspruch auf einen Wohngeldzuschuss hat.

„Wir können nur jedem Bürger mit wenig Einkommen raten: Überprüfen Sie mit unserem Wohngeldrechner auf www.bmwsb.bund.de, ob Sie einen Anspruch haben.“

Der Anspruch lässt sich ganz einfach auf der Seite des Ministeriums feststellen und kann dann über die zuständige Wohngeldbehörde der Gemeindeverwaltung beantragt werden. Dort erhalten die Bürger auch eine umfassende Beratung über ihnen eventuell zustehende berechtigte Leistungen. Hartz-I-Empfängern wird angeraten, sich an das zuständige Jobcenter zu wenden. Auch dort wird eine Anspruchsberechtigung für eine hohe Heizkosten-Nachzahlung von einem Kundenberater geprüft.

Preisschock beim Gas: Auch Geringverdiener und Rentner erhalten Geld

Geringverdiener - wie zum Beispiel Minijobber - haben die Option, sich das Geld für die Energiepauschale über die nächste Einkommenssteuererklärung zurückzuholen. Jedenfalls dann, wenn sie die 300 Euro Energiepauschale nicht bereits über eine Haupttätigkeit ausgezahlt bekommen haben.

Und auch Ruheständler mit kleiner Rente wie Peter Schanner, die bislang von der Politik irgendwie vergessen wurden, dürfen sich freuen. Ab 1. Dezember erhalten sie jetzt auch eine Energiepauschale von 300 Euro von der Deutschen Rentenversicherung. Wenn seine Rente für sein tägliches Leben nicht reicht, und die Forderung seines neuen Versorgers ihn am Ende noch immer nicht finanziell erleichtert, gibt es immer noch den Staat als persönliche Hilfe. Zuständig ist dann für ihn das Sozialamt am Wohnort.

