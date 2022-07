Energiekrise: Lohnt die Modernisierung der Gasheizung? Das können Vermieter jetzt tun

Von: Stella Henrich

In der Energiekrise fragen sich viele Vermieter, was sie tun können, wenn die Energiekosten weiter steigen. Ein Gebäude-Check könnte bei der Antwort helfen.

München ‒ „Bei jeder zweiten Heizung in Deutschland besteht Einspar-Potential“, beschreibt der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) mit Sitz in Köln die Situation hierzulande. In der aktuellen Gas-Krise stellt sich die Frage für Vermieter, sollte jetzt eine Gasheizung ausgetauscht werden. Die Antwort darauf, ob sich ein Austausch lohnt, geben Experten des BDH: „Wenn die eigene Heizung nicht mehr dem neuesten technischen Stand entspricht oder tatsächlich in die Jahre gekommen ist, lohnt es sich, über eine Modernisierung nachzudenken. In jedem Fall macht es Sinn dafür zu sorgen, dass die bestehende Heizung effizient arbeitet.“

Veralteten Heizungen könnten auf eine wasserstofffähige Gas-Brennwertheizung modernisiert werden. Modernere Anlagen erreichten zusätzliche Energieeinsparungen durch die Hybridisierung der bestehenden Gas-Heizung mit einer Heizungs- oder Warmwasserwärmepumpe oder über eine Solarthermieanlage. Außerdem könnten zusätzliche holzbasierte Heizsysteme, Kraft-Wärme-Koppelung-Anlagen und die Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung zu weiteren Einsparungen führen, empfiehlt der HDV auf dem Online-Portal MyHomebook.de. Und verweist darauf, dass diese Möglichkeiten alle vom Staat finanziell gefördert würden.

Energiekrise: Verband rät Vermietern, sich vom Fachmann beraten zu lassen

Ob sich ein rascher Austausch der Gasheizung trotz staatlicher Förderung für den Vermieter jetzt lohnt, kann nur der Fachmann beurteilen. Der BDH rät daher, einen Energieberater, einen Schornsteinfeger oder einen Heizungsinstallateur zu Rate zu ziehen. Denn vieles hänge von dem zu beheizenden Gebäude ab, aber auch davon, ob der Vermieter, sprich Eigentümer, das Haus selbst nutze.

Ob am Ende der Planung dann die Modernisierung mit einer wasserstofffähigen Brennwertheizung unter Einbindung von Solarthermie oder sogar eine Wärmepumpe stehe, „ist von diesen Faktoren abhängig“, so der BDH weiter. Schließlich muss sich eine Investition am Ende des Tages immer amortisieren. Kaum ein Vermieter oder Mieter wird der Umwelt zuliebe in der Gaskrise drauflegen wollen.

Energiekrise: Nicht jedes Gebäude ist für eine Umrüstung geeignet

Da die Ampel-Koalition plant, den Bestand an Wärmepumpen auf sechs Millionen Anlagen bis zum Jahr 2030 auszubauen und zurzeit in Deutschland laut BDH nur rund 1,1 Millionen Wärmepumpen installiert sind, kommt dieser Technologie eine wichtige Rolle zu. Aber es würde die gesamte Breite der technologischen Lösungen erfordern, um die Klimaschutzziele im Wärmemarkt zu erreichen. Dazu zählt der BDH insbesondere auch hybride Lösungen, die eine Wärmepumpe mit einem weiteren Wärmeerzeuger kombinieren.

Wärmepumpen seien vor allem dann sehr wirtschaftlich, wenn das Gebäude bereits eine gewisse energetische Qualität aufweise und etwa eine Fußbodenheizung vorhanden sei, erklärt der BDH die Vorteile einer Umrüstung auf eine Wärmepumpe gegenüber dem Online-Portal. Dieses Beispiel zeigt aber schon, dass eine Wärmepumpe nicht für jedes Haus wirtschaftlich am besten geeignet ist. Bei Neubauten hat sie aber klar die Nase vorn.

Energiekrise: Verbraucherzentralen bieten Gebäude- und Heiz-Check an

Ist eine Wärmepumpe in Rücksprache mit einem Fachmann für ein Haus geeignet, sollte der Besitzer nicht lange mit der Umsetzung warten. 35 Prozent der Kosten werden übernommen, wenn eine Gasheizung ersetzt wird. Wird eine Ölheizung ersetzt, gibt es sogar 45 Prozent vom Staat. Einen rund zweistündigen Gebäude-Check bieten auch die Verbraucherzentralen, teilt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit. Gleichzeitig könne auch der Heiz-Check für die Besitzer für 30 Euro interessant sein.

Bei dem Bemühen Energie einzusparen, wird allerdings das Problem übersehen, dass immer weniger Fachkräfte zur Verfügung stehen, die den Umstieg von einer Gasheizung auf eine Wärmepumpe verbauen können, beklagt die Wirtschaftswoche und weist auf die Ziele der angestrebten Energiewende hin.

Derweil können die Mieter beim Energiesparen mithelfen, indem sie warmes Wasser sparen, Duschköpfe austauschen, in den Abendstunden eine Kerze anzünden oder perspektivisch ihren Energieversorger wechseln. Die Energiekrise lässt sich am Ende nur mit gemeinsamer Kraft bewältigen.

