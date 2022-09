Energiepreispauschale als Betrugsmasche: Verbraucherschützer warnen vor fiesem Trick

Verbraucherschützer warnen aktuell vor betrügerischen E-Mails. Darin werden Empfänger aufgefordert, ihre persönlichen Daten zu verifizieren, um das Geld für die Energiepreispauschale zu bekommen.

München ‒ Die Verbraucherzentrale NRW schlägt Alarm. Betrüger würden derzeit die angekündigte Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro dazu nutzen, Kapital aus der Unwissenheit von Verbrauchern zu ziehen. In E-Mails von angeblichen Banken behaupteten die Kriminellen, dass zur Auszahlung der Pauschale die persönlichen Daten von Empfängern abgeglichen werden müssten. Als SMS kämen auch gefälschte Nachrichten aus dem Bundesfinanzministerium.

Die Schreiben, welche die Kunden per E-Mail erreichen, sehen wie im Fall der Sparkasse (Bild unten) hochoffiziell aus und sind mit dem Logo des Bankinstituts versehen. Die Empfänger werden aufgefordert, die Internetseite zu öffnen und persönliche Daten zu hinterlegen. Nur dann könne man die Energierpreispauschale von 300 Euro erhalten. Die Masche werde auch per SMS versucht. „Das ist reiner Blödsinn!“, warnen die Verbraucherschützer vor diesen Phishing-Mails der Gauner.

300 Euro vom Staat: Schreiben fehlerfrei in guter Grammatik verfasst

Unterzeichnet sind die Schreiben mit „Ihre Kundenberatung!“ und in fehlerfreiem Deutsch und guter Grammatik verfasst. Vergleichbare Behauptungen gäbe es inzwischen auch mit den Logos anderer Banken – zum Beispiel der Volksbanken und Raiffeisenbanken, erklärt die Verbraucherzentrale NRW das Vorgehen der Betrüger auf ihrer eigenen Einstiegsseite.

Fallen Sie nicht auf diesen Trick herein! Keine Bank oder Sparkasse muss Daten zur Auszahlung der Energiepreispauschale prüfen. Die Auszahlung erfolgt über den Lohn oder das Gehalt.

Darüber hinaus soll auch per SMS aus dem Finanzministerium versucht werden, ahnungslose bzw. gutgläubige Verbraucher zu täuschen und sie auf dubiose Seiten ins Internet zu locken. Darin heißt es: Sie müssen noch einen Betrag von 254,33 erhalten. Verifizieren Sie sich und erhalten Sie den Betrag per: https://ruckkehr .biz/index5.php“. Oder auch: „Die Regierung hat beschlossen, dass Sie eine Erstattung von €278,35 erhalten werden. Hier klicken, um die Zahlung zu erhalten. cutt .ly/erstattung-“. (Anmerkung d. Redaktion: Bitte nicht einen dieser Links kopieren und im Internet aufrufen.)

Die Verbraucherschützer raten dingend davon ab, einen Link anzuklicken oder auf eine Nachricht zu antworten. Verbraucher sollten solche E-Mails direkt in den Spam-Ordner verschieben und weitere E-Mails oder SMS ignorieren bzw. die Absendernummer umgehend selbst sperren. Wer allerdings bereits auf einen Betrugsversuch hereingefallen ist, sollte bei der Polizei Anzeige erstatten und Kontobewegungen auf Geld-Abbuchungen beobachten.

Wer bekommt die 300 Euro brutto vom Staat?

Die Energiepreispauschale der Ampel-Koalition ist eine Einmalzahlung. Beantragt werden muss der Zuschuss nicht. Jeder, der zum 1. September 2022 in einem „ersten Arbeitsverhältnis“ steht und der einer der Steuerklassen 1 bis 5 unterliegt, soll das Geld in Höhe von 300 Euro brutto in der Regel über seinen Arbeitgeber ausgezahlt bekommen. Denn der Zeitpunkt, wann der Zuschuss ausgezahlt wird, kann allerdings variieren. Die Pauschale soll rund 44 Millionen Erwerbstätige entlasten. Aber auch Rentner und Studierende sollen profitieren.