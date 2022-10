Hohe Energiekosten im Home-Office: Diese Tipps sollten Sie kennen - bis zu tausend Euro absetzbar

Von: Miriam Haberhauer

Arbeiten im Home-Office bringt einige Vorzüge mit sich. Gleichzeitig steigen damit aber auch die Energiekosten. Arbeitnehmer können diese Kosten teilweise von der Steuer absetzen.

München - Die Corona-Pandemie war für viele Arbeitnehmer gleichzeitig auch die Chance, vermehrt von zu Hause zu arbeiten. Aktuell steigen die Energiepreise jedoch auf Rekordniveau - das Bundeskabinett verabschiedete bereits eigens eine Energiesparverordnung. Mit diesen Tipps sparen Sie im Home-Office Energiekosten.

Energiesparen im Home-Office: Türen schließen und Akku schonen

Türen schließen: Halten Sie, wenn möglich, die Türen zu anderen Räumen geschlossen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz schätzt, dass bis zu fünf Prozent an Heizkosten vermieden werden können, wenn Zimmertüren nicht unnötig offen stehen. Insbesondere über die Türen zum Dachboden und zum Keller kann sonst schnell Wärme entweichen.

LED-Glühbirnen verwenden: Alte Glühbirnen oder Halogenlampen sind wahre Stromfresser. Wer stattdessen LED-Glühbirnen anbringt, kann so leicht den Energieverbrauch senken. Das farbige EU-Energielabel informiert Kunden auf einen Blick über Energieverbrauch und Energieeffizienz.

Kein Standby-Modus: Verzichten Sie darauf, technische Geräte nach Feierabend im Standby-Modus zu lassen. Monitore, Drucker und Scanner verbrauchen so über Nacht nur unnötig Strom. Wenn die Elektronik nicht mehr gebraucht wird, sollte sie stattdessen besser ganz vom Strom genommen werden. Um sich das tägliche Ein- und Ausstecken zu sparen, kann hier ganz einfach mit einer Zeitsteuerung oder einer schaltbaren Steckdosenleiste gearbeitet werden.

Laptop statt XXL-Monitor: Je größer der PC-Bildschirm ist, desto höher ist meist auch sein Energieverbrauch. Beim Kauf eines Monitors sollten sich Arbeitnehmer daher genau überlegen, ob ihnen nicht vielleicht ein kleineres Modell genügt oder sie ganz darauf verzichten und nur am Laptop arbeiten.

Den Akku schonen: Häufiges Aufladen mit einem Schnellladekabel schädigt den Akku von Handy und Laptop. Auf Dauer wird er sich so nur schneller leeren und muss dementsprechend häufiger geladen werden - was wiederum Energie kostet. Wird der Akku hingegen schonend behandelt und langsam geladen, muss das Gerät auch deutlich seltener an die Steckdose gehängt werden.

Hintergrundprogramme schließen: Jedes geöffnete Programm und jede aktive Anwendung auf dem PC und dem Handy verbrauchen im Hintergrund ununterbrochen Strom. Schließen Sie deshalb nicht mehr benötigte Anwendungen, um die Akkulaufzeit des Geräts zu verlängern.

Bis zu 600 Euro: Stromverbrauch von Steuer absetzbar

Trotz der hohen Energiekosten gibt es aber auch eine gute Nachricht: Arbeitnehmer können 2022 für jeden Tag im Home-Office fünf Euro von der Steuer absetzen. Bei zusammenlebenden Paaren dürfen jeweils beide Partner die Pauschale absetzen. Möglich ist das aber nur für die Tage, an denen der Arbeitnehmer den kompletten Tag von zu Hause gearbeitet hat. Der maximale Betrag für diese Steuerregelung beträgt 600 Euro.

Zudem können Arbeitnehmer jährlich weitere Ausgaben steuerlich geltend machen. Die sogenannten Werbungskosten meinen alle Kosten, die durch den Beruf entstehen. Der Pauschalbetrag liegt bei 1000 Euro, es können jedoch nur Einkommen geltend gemacht werden, die die Höhe der Pauschale nicht überschreiten. Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften können auch hier den doppelten Betrag geltend machen. Die Bundesregierung hat außerdem angekündigt, nach der Gaspreisbremse auch eine Strompreisbremse einzuführen. (mlh)