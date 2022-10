Energiesparen: Diesen Unterschied macht die Außentemperatur beim Heizen

Von: Linus Prien

Richtig Heizen und Energiesparen beschäftigt Menschen in ganz Deutschland. Ein Experte erklärt, was für ein Unterschied die Außentemperatur beim Heizen macht.

Berlin - In den vergangenen Wochen ist es in Deutschland und in anderen Teilen der Welt besonders zum Ziel geworden, seinen Energieverbrauch zu reduzieren. Dass der Herbst und der Winter und ihre niedrigen Temperaturen schon längst eingeläutet sind, hilft dabei jedoch nicht. Die Bild-Zeitung hat anhand eines Beispiels aufgezeigt, wie unterschiedliche Außentemperaturen die Heizkosten beeinträchtigen können.

Energie-Experte Martin Brandis: „Die Durchschnittstemperatur während der Heizperiode von Oktober bis April liegt in Berlin bei 4,5 Grad Celsius. Um eine Raumtemperatur von 20 Grad zu erreichen, muss im Schnitt also eine Temperaturdifferenz von 15,5 Grad ausgeglichen werden.“

Energiesparen: So geht Wärme aus dem Haus verloren

Für seine Modellrechnung schaut sich der Verbraucher-Experte eine 80-Quadratmeter-Wohnung mit durchschnittlicher Wärmedämmung an. Gebaut oder saniert in den 1990er-Jahren mit einer energieeffizienten Gaszentralheizung.

„Hier kommt es zu einem Wärmeverlust über die Gebäudehülle und durch Lüftung von 70 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche. Dazu kommen zehn Prozent Wärmeverlust durch die Heizungsanlage selbst und 25 Prozent durch Warmwasserverbrauch, macht 94,5 kWh pro Quadratmeter im Jahr.“

Energiesparen: Temperaturabhängige und temperaturunabhängige Kosten

Bei einem gedeckelten Gaspreis von 12 Cent pro kWh, wie jetzt vorgeschlagen, und einem Grundpreis von 100 Euro, würden in der Modell-Durchschnittswohnung Jahresgesamtkosten von 12,59 Euro pro Quadratmeter auf den Verbraucher zukommen, rechnet der Energie-Experte vor. Eingerechnete sind dabei bereits: Grundpreis: 1,25 €/m², Warmwasser: 2,10 €/m², Heizungsverlust: 0,84 €/m², Summe: 4,19 €/m²

Diese Kosten von 4,19 Euro seien unabhängig von der Außentemperatur, stellt Brandis klar: Abgezogen vom Gesamtbetrag würden dann Kosten in Höhe von 8,40 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche anfallen, die sich linear mit der Temperaturdifferenz ändern. Für einen ganzen Tag bedeuten das 3,4 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche, erklärt der Experte: „Temperaturunabhängig sind davon 1,1 Cent, abhängig von der Außentemperatur 2,3 Cent bei einer durchschnittlichen Temperaturdifferenz von 15,5 Grad Celsius wie im Beispiel von Berlin.“

Energiesparen: Diese Kosten entstehen bei unterschiedlichen Temperaturen

Aus den vorangegangenen Rechnungen und Daten ergeben sich in diesem Modell die folgenden Preise:

Außentemperatur Temperaturdifferenz Kosten pro M² Wohnfläche 0 Grad Celsius 20 Grad Celsius 3 Cent 5 Grad Celsius 15 Grad Celsius 2,2 Cent 10 Grad Celsius 10 Grad Celsius 0,7 Cent 15 Grad Celsius 5 Grad Celsius 0 Cent

Brandis erläutert dazu: „Wir empfehlen, bei einer Außentemperatur ab 15 Grad die Heizung abzuschalten, da der Wärmebedarf durch sogenannte interne Gewinne gedeckt wird. Diese internen Gewinne entstehen etwa beim Kochen, durch Betreiben elektrischer Geräte oder durch Warmwasser, wobei ein Teil der Energie in die Wohnung abgegeben wird, was in der Regel ausreicht, um die Temperaturdifferenz auszugleichen.“ (lp)