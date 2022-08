Handelsverband: „Innenstädte werden schon nicht gleich zappenduster“

Von: Corinna Maier

Die Schaufensterbeleuchtung in Spanien ist bereits deutlich heruntergedimmt. © picture alliance/dpa/Zuma Press/Isabel Infantes

Um Energie zu sparen, sollen Schaufenster bald nicht mehr beleuchtet sein. Der Bayerische Einzelhandelsverband hat dafür eine Plakataktion gestartet.

München – In den Herbst- und Wintermonaten könnte es finster werden in den Einkaufsstraßen. Denn zum 1. September soll die Energieeinsparverordnung der Bundesregierung in Kraft treten. Laut Entwurf der Verordnung dürfen Schaufenster von 22 Uhr abends bis 6 Uhr früh zum Energiesparen nicht mehr beleuchtet werden. Außerdem ist dem Einzelhandel dann vorgeschrieben, Türen und Fenster nicht dauerhaft offen stehen zu lassen. Wir sprachen darüber mit Bernd Ohlmann, Sprecher des Bayerischen Einzelhandelsverbandes HBE.

Einzelhandel noch von Corona gebeutelt

Was erwarten Sie für die kommenden Monate im bayerischen Einzelhandel?

Den Handel trifft es momentan doppelt. Zum einen leidet er unter den hohen Energiekosten, die pro Tag, je nach Betriebsgröße, etliche tausend Euro ausmachen. Außerdem merken wir mittlerweile deutlich die Kaufzurückhaltung der Leute wegen der aktuellen Unsicherheiten. Viele halten den Geldbeutel geschlossen. Das trifft die Geschäfte hart, die ohnehin noch von Corona gebeutelt sind.

Wie wirken sich Ihrer Ansicht nach die Energiesparvorschriften aus?

Normalerweise lassen viele Geschäfte ihre Türen offen, um den Kunden zu signalisieren: Wir haben offen, Ihr seid willkommen. Jetzt müssen wir im Sommer, wenn gekühlt wird, und im Winter, wenn geheizt wird, die Türen geschlossen halten. Aber man muss sagen, viele Geschäfte machen das angesichts der hohen Kosten schon von sich aus. Um zu verhindern, dass die Leute vielleicht meinen, ein Geschäft sei geschlossen, haben wir ja die Plakataktion gestartet: „Tür zu, Geschäft offen“. Jedes Geschäft kann sich das Plakat herunterladen und ausdrucken. Ich glaube, dass die Kunden dafür Verständnis haben und das auch gleich checken werden.



Bernd Ohlmann, Sprecher des Handelsverbandes Bayern (HBE). © Homepage Bernd Ohlmann

Nicht nur die Türen sollen zugehalten werden, auch die Schaufensterbeleuchtung muss ab 22 Uhr abgedreht sein.

Ja. Auch das ist nicht ganz unproblematisch. Denn Beleuchtung heißt natürlich auch Werbung und Werbung ist für die Geschäfte wichtig. Ein anderer Aspekt ist der der Sicherheit. Wo es hell ist, fühlen sich die Passanten sicherer. Andererseits glaube ich nicht, dass das zu unüberwindlichen Problemen führen wird. Ich gehe eher davon aus, dass sich Geschäftsleute und die Stadt auf vernünftige Konzepte einigen werden – ohne dass es in den Innenstädten gleich zappenduster wird. Ich bin da ganz zuversichtlich. Wir haben eben besondere Zeiten und besondere Zeiten brauchen, wie man weiß, besondere Maßnahmen.



Energiesparen: Weihnachtsbeleuchtung dank LED‘s vielleicht möglich

Was erwarten Sie mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft? Wenn vielleicht auch die Weihnachtsbeleuchtung ausbleiben muss?

Was mit der Weihnachtsbeleuchtung sein wird, steht noch nicht fest. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass Innenstädte ohne sie auskommen. Zusammen mit den Weihnachtsmärkten ist es ja die stimmungsvolle Beleuchtung, die Atmosphäre aufkommen lässt. Ohnehin ist die Weihnachtsbeleuchtung in den meisten Fällen heute LED-basiert, was in der Energiekrise natürlich eine Trumpfkarte ist. Vielleicht muss die Beleuchtung in der Weihnachtszeit nicht überall die ganze Nacht brennen. Aber auch da wird man meiner Einschätzung nach eine Lösung finden.

Das Interview führte Corinna Maier.