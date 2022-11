Einmalzahlung, Gas- und Strompreisbremse: Die Entlastungen im Überblick

Mit dem bestehenden Merit-Order-System werden die Strom und Gaspreise künstlich hoch gehalten.

Diese Koppelung ist in der jetzigen Situation völlig Sinnlos und Unlogisch.

Warum trennt man sich nicht sofort von dieser Systematik?

Warum werden stattdessen riesige Schuldenberge zur Entlastung der Verbraucher erzeugt?

Warum werden nicht alle verfügbaren AKW's befristet wieder ans Netz gebracht?

Warum müssen Verbraucher für unterschiedliche Politische Weltbilder in der Regierung die Strom und Gaszeche zahlen?

Warum ist der Genehmigungsprozess für Windkraftanlagen nicht sofort deutlich einfacher geworden?

Warum werden stromhungrige Wärmepumpen weiterhin so hoch subventioniert?

Warum wird Photovoltaik weiterhin so schlecht subventioniert?