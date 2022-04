Entlastungspaket 2022 im Überblick: Wann welche Maßnahme für wen gilt

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Entlastungspaket 2022: Maßnahmen im Überblick. © agrarmotive/imago

Die Ampel-Regierung hat das Entlastungspaket 2022 beschlossen. Was die Maßnahmen im Einzelnen bedeuten, für wen sie gelten und wann die Gelder ausgezahlt werden.

Hamburg – Das Entlastungspaket ist beschlossene Sache. Die Ampel-Regierung hat als Antwort auf gestiegene Energie- und Lebenshaltungskosten mehrere Maßnahmen beschlossen und verkündet. Demnach wird es einen Tankrabatt, einen Kinderbonus, einen Hartz IV-Bonus, das 9-Euro-Ticket und eine Energiepauschale geben. Doch um die Maßnahmen kreisen weiter viele Fragezeichen. Für wen gelten sie, ab wann werden die Gelder ausgezahlt und was verbirgt sich überhaupt hinter Tankrabatt, Kinderbonus und Energiepauschale?

Wann und für wen Hartz 4-Bonus, Energiepauschale und Co. aus dem Entlastungspaket 2022 gelten werden, verrät 24hamburg.de hier in einer einfachen Übersicht.

Das 9-Euro-Ticket ist für viele Verbraucherinnen und Verbraucher besonders interessant. Denn mit der Monatskarte, die maximal für drei Monate erworben werden kann, lassen sich die Busse und Bahnen des ÖPNV bundesweit nutzen.