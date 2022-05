Erdbeeren mit einfachem Trick bis zu einem Jahr haltbar machen

Von: Jessica Jung

Erdbeeren sind sehr empfindlich. © Francis Dean/Dean Pictures/Imago

Erdbeeren lassen sich ganz einfach einfrieren. Mit einigen Tricks sind die süßen Früchte dadurch bis zu einem Jahr lang haltbar. Hier mehr lesen:

Im Kühlschrank halten sich Früchte meist nur einige Tage, bis sie anfangen, zu schimmeln. Wer länger etwas von Erdbeeren haben möchte, sollte sie deshalb einfrieren. Dies gelingt bereits in wenigen Schritten, wie RUHR24 weiß.

Erdbeeren sollten vor dem Einfrieren aussortiert und gesäubert werden. Danach kann man die Erdbeeren zuckern, denn das verlängert die Haltbarkeit zusätzlich. Als Letztes werden die Beeren dann in einen Gefrierbeutel oder einen anderen beliebigen Behälter umgefüllt und in das Tiefkühlfach gelegt. Da die Erdbeeren nach dem Auftauen sowieso matschig sind, können sie auch direkt als Püree eingefroren werden. Dafür werden sie nach dem Waschen püriert und mit Puderzucker gesüßt. Danach können sie beispielsweise in einen Eiswürfelbehälter gefüllt und eingefroren werden.