Erdnussbutter – das passiert, wenn man sie täglich isst

Von: Teresa Knoll

Teilen

Was passiert, wenn man Erdnussbutter täglich ist? Der cremige Aufstrich ist viel zu fettig und sollte nur selten auf dem Speiseplan stehen – oder?

Erdnussbutter erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Aber sollte sie nur eine Ausnahme auf dem Speiseplan sein? Ein hoher Fettgehalt und dadurch viele Kalorien machen das Mus, das in Deutschland gar nicht Butter genannt werden darf, nicht gerade zu einem Superfood. Was passiert, wenn man Erdnussbutter täglich isst:

Art Erdnuss Familie Hülsenfrüchtler (Fabaceae) Ordnung Schmetterlingsblütenartige (Fabales)

Wie viel Erdnussbutter darf man am Tag essen?

Durch den hohen Kaloriengehalt sollten Sie es mit dem Konsum von Erdnussbutter nicht übertreiben. Zwei Teelöffel enthalten schon etwa 200 Kalorien. Es empfiehlt sich also eine Menge von höchstens drei Teelöffeln täglich.

Beim Kauf der Erdnussbutter sollte man darauf achten, dass sich wirklich nur Erdnüsse und höchstens etwas Salz, aber kein zusätzlicher Zucker oder zusätzliche Fette in der Paste befinden. Es gilt: Je kürzer die Liste der Inhaltsstoffe, desto besser. Selbst gemacht ist immer besser: Auch vegane Burger-Patties lassen sich etwa aus Haferflocken einfach selbst herstellen, wie HEIDELBERG24 berichtet.

Was passiert, wenn man Erdnussbutter täglich ist?

Die gesundheitlichen Vorteile der Erdnusscreme treten nur dann ein, wenn man ausreichend davon am Tag über einen längeren Zeitraum isst. Eine der Wirkweisen, die Sie möglicherweise schon nach kurzer Zeit bemerken, ist die verbesserte Darmtätigkeit. Die Ballaststoffe fördern nämlich die Verdauung.

Sportler sollten die Ohren spitzen: Durch den hohen Protein-Gehalt ist Erdnussbutter förderlich für den Aufbau von Muskeln. Allerdings sollte sie auf keinen Fall mit Kohlenhydraten wie zum Beispiel Weißbrot gegessen werden. Kohlenhydrate sorgen dafür, dass der Körper Insulin ausschüttet. Dies blockiert die Fettverbrennung und fördert die Einlagerung von Fett.

Wie gesund ist Erdnussbutter wirklich?

Erdnussbutter hat zwar einen hohen Fettgehalt und damit viele Kalorien. Doch bei dem Fett handelt es sich vorwiegend um ungesättigte Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel senken sollen und noch weitere gesunde Eigenschaften für den Körper haben. Für die Darmtätigkeit ist sie beispielsweise ebenfalls förderlich.

Sportler schwören darauf: Das Mus enthält neben Proteinen und Ballaststoffen auch wertvolle Mineralien und weitere Inhaltsstoffe, die der menschliche Körper braucht. HEIDELBERG24 berichtet, welche weiteren Vorteile Erdnussbutter für den Körper hat und wie gesund sie wirklich ist.

Wie isst man am besten Erdnussbutter?

Manche löffeln die Paste gleich aus dem Glas oder schmieren sie sich auf ein Brot. Doch es gibt noch so viele weitere Rezepte, für die man Erdnussbutter verwenden kann. So eignet sie sich hervorragend für Saucen mit asiatischem Touch, wie beispielsweise Saté-Sauce.

Wer es lieber süß mag, findet zahlreiche Rezepte für Kuchen, Kekse oder Brownies. Ganz klassisch: Snickers-Torte mit viel Schokolade, Karamell und eben Erdnuss lässt die Herzen von Leckermäulern höherschlagen. Und das Beste: Auch die Erdnusscreme selbst lässt sich mit dem geeigneten Mixer ganz einfach selbst zubereiten.

Erdnussbutter: Unverträglichkeit und Allergien

Wer „nur“ unter einer Erdnuss-Unverträglichkeit leidet, hat nach dem Verzehr meist Probleme mit der Verdauung. Krämpfe und Durchfall können ein Anzeichen sein. Die Symptome einer Erdnuss-Allergie können unterschiedlich stark ausfallen. Im schlimmsten Fall kann der Genuss von Erdnüssen zum Tod führen. Auf diese Allergie-Symptomen sollten Sie achten:

Kribbeln oder Anschwellen von Mund und Schleimhäuten

Hautreaktionen

Übelkeit und Erbrechen

Bauchschmerzen

Durchfall

Atemnot

Herzrasen

Bewusstlosigkeit

Viele Menschen leiden unter einer Erdnuss-Allergie. Für diese kommt die Creme natürlich nicht infrage. Wer trotzdem die gesundheitlichen Vorteile mitnehmen möchte, kann auf Produkte aus anderen Nüssen zurückgreifen. Mus aus Mandeln oder Cashews bieten sich hier an, da diese ähnliche Nährwerte wie Erdnüsse haben. (resa)