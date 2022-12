Erkältet Auto fahren: Warum nicht nur das Unfallrisiko steigt

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Wer im Winter erkältet Auto fährt, sorgt nicht nur für eine erhöhte Unfallgefahr. Es drohen teure Risiken – im schlimmsten Fall der Führerscheinentzug.

Hamburg – Arbeitgeber erreicht eine Krankmeldung nach der nächsten: Kurz vor Weihnachten ist der Krankenstand besonders hoch und sorgt etwa bereits in Hamburg für überlastete Notaufnahmen. Dabei gehen sowohl Corona, RS-Virus oder Grippe um, die sich auf verschiedene Art und Weise äußern. Doch unter welchen Symptomen man auch leidet – für notwendige Erledigungen sollte man das Auto lieber stehen lassen. Angeschlagen und unkonzentriert hinterm Steuer: Das Unfallrisiko steigt. Kreiszeitung.de fasst zusammen.

Zum Schutz Anderer, der eigenen Sicherheit – aber auch zur Entlastung des Geldbeutels: Wenn man krank ist, sollte man kein Auto fahren. Denn ansonsten könnte es besonders teuer werden. Im schlimmsten Fall droht gar der Entzug der Fahrerlaubnis.

Bundesgesetz: Straßenverkehrsgesetz Abkürzung: StVG Inkrafttreten am: 1. Juni 1909 Geltungsbereich: Bundesrepublik Deutschland

Krank hinterm Steuer: „Als grob fahrlässig einzustufen“, sagt der Anwalt

Es heißt, wer krank ist, bleibt zu Hause – doch was, wenn doch einmal wichtige Termine oder Erledigungen anstehen. Nur mal kurz in der Apotheke Medikamente kaufen, im Supermarkt frische Lebensmittel, um durch den Tag zu kommen. Am besten fragt man eine nahestehende Person, die diese Aufgaben für einen übernimmt. Das Worst-Case-Szenario: Keiner ist auf Abruf bereit und man steigt selbst ins Auto. Wenn die Gelenke nicht wollen oder der Kopf dröhnt: Schnell lässt die Konzentration und Leistungsbereitschaft nach.

Im Paragraf zwei des Straßenverkehrsgesetz steht geschrieben, dass eine Person dann als verkehrstüchtig gilt, wenn sie „zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet“ ist, „die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllt und nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche Strafgesetze verstößt“.

Hohes Risiko: Laut Anwalt Michael Schulte ist es „als grob fahrlässig, gegebenenfalls sogar als vorsätzlich einzustufen“, wenn man krank Auto fährt. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago und Westend61/Imago

Erkältet können sich Unfälle dann weitaus öfters ereignen als bei fittem, klaren Bewusstsein. Dann kann selbst die harmloseste Erkältung zum Kostenfaktor mutieren – und auch die zukünftige Fahrtüchtigkeit auf die Probe gestellt werden. Rechtsanwalt Michael Schulte spricht gegenüber dem Fachmagazin Auto Motor und Sport von einem Verhalten, das „als grob fahrlässig, gegebenenfalls sogar als vorsätzlich einzustufen ist“ – vor allem dann, wenn man sich damit der Anweisung seines Arztes widersetzt.

Krank Auto fahren: Bei welchen Symptomen die Fahruntüchtigkeit steigt

Gemäß der geltenden Fahrerlaubnisverordnung sollte der Autofahrer nämlich immer imstande sein, sein Fahrzeug sicher zu steuern. Eine Voraussetzung, die mitunter nicht gegeben ist, wenn man krank oder erkältet ist. Sollte es zum Unfall kommen, haftet der Unfallverursacher – hier, also der Erkrankte, der unter Umständen für einen entstanden Schaden aufkommen muss.

Hinsichtlich der Fahrerlaubnisverordnung und des Straßenverkehrsgesetzes gilt es für Verbraucher, das Auto stehenzulassen, wenn das Sehvermögen beeinträchtigt ist, man unter Bewegungseinschränkungen leidet oder eine sichere Fahrt durch andere, folgende Symptome verhindert werden könnte:

ausgeprägte Seh- und/oder Hörstörungen

Herzrhythmusstörungen

Epilepsie

Nervenkrankheiten

schwere Stoffwechselstörungen (etwa bei Diabetes-Patienten)

schwere psychische Störungen

Besonders beeinträchtigend kann die Einnahme von Medikamenten sein. Wie der ADAC berichtet, könnte der Prozentsatz des Alkoholgehalts bei einigen Mitteln mitunter zweistellig sein. Medikamente im Straßenverkehr sind zwar nicht verboten. Doch sie sind laut Paragraf 24a des Straßenverkehrsgesetzes juristisch relevant, wenn sie berauschend sind und Einfluss auf das Fahrvermögen haben. Im schlimmsten Fall können sie dann sogar den Führerschein riskieren. Bestätigt die Polizei eine Fahruntüchtigkeit, kann die Erlaubnis nämlich schnell eingezogen werden.

Hohes Unfallrisiko bei Erkrankung: Auch der Arzt kann sich strafbar machen

Das Auto im Krankheitsfall stehen lassen: Für einen selbst, die anderen Verkehrsteilnehmern – aber auch den behandelnden Arzt ist es das Beste. Nach Experteneinschätzung des Anwalts Schulte besteht auch für ihn ein erhöhtes Risiko. Dann, wenn er vergisst, „seine Patienten über mögliche Auswirkungen von Medikamenten oder festgestellten körperlichen oder geistigen Einschränkungen auf die Fahrtüchtigkeit zu informieren.“ Michael Schulte zufolge haftet im Falle eines Unfalls also auch der Arzt.

Bei besonders schwerwiegenden Erkrankungen kann der Arzt übrigens auch ein Fahrverbot aussprechen. Das ist laut Anlage 4 der Fahrerlaubnis-Verordnung möglich und könnte für Menschen, die an Epilepsie erkrankt sind, wirksam werden. Eine Krankschreibung infolge von Erkältungssymptomen darf das Auto fahren jedoch nicht verbieten. Erhöhtes Unfallrisiko gibt es infolge von Glatteis zudem im Winter: Warum man vor allem während der kalten Jahreszeit nicht ans Steuer gehört, wenn der Alkohol des Hustensaftes Wirkung zeigt, sollte also eigentlich einleuchtend sein.