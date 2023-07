„Schwierigsten Situation seit 50 Jahren“: Vorräte von diesem Lebensmittel praktisch auf null

Von: Bjarne Kommnick

Weltweit fallen die Ernten von Orangen immer schlechter aus. Das führt zu einem Versorgungsmangel von Orangensaftkonzentrat. Bleibt der Fruchtsaft bald in den Regalen aus?

Bonn – Bereits im Mai dieses Jahres wurde prognostiziert, die Produktion von Orangensaftkonzentrat könnte gefährdet sein. Und wie erwartet, würde das vorhergesehene Szenario nun im Sommer bereits eintreffen, wie der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie in einer Pressemitteilung erklärt hatte: Orangensatzkonzentrat wird weltweit knapp. Grund dafür sei die schlechte Orangen-Ernte in vielen Teilen der Erde. Verschwindet Orangensaft bald aus den Supermarkt-Regalen?

Historisch niedrige Lagerbestände machen Orangen wohl bald signifikant teurer

Klaus Heitlinger, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Fruchtsaft-Industrie, erklärt: „Wir befinden uns in der schwierigsten Situation seit mehr als 50 Jahren. Mit den Ernteausfällen in den USA und den historisch niedrigen Lagerbeständen in Brasilien hat sich eine bislang einmalige Marktsituation entwickelt, in deren Folge derzeit die Verfügbarkeit von Orangensaftkonzentrat massiv eingeschränkt ist“.

Hersteller von Orangensaft kämpfen mit Engpässen von Orangensaftkonzentrat. © imago

Heitlinger erklärt: „Es zeichnet sich ab, dass die massive Verknappung zu einer signifikanten Verteuerung von Orangensaftkonzentrat führen wird, eindeutige Tendenzen sind bereits auf dem Weltmarkt zu erkennen“. Wenn es im kommenden Jahr in Brasilien und den USA keine Rekordernten gebe, die die Lagerbestände auffüllen würden, wird sich an dieser angespannten Situation nicht viel ändern. Insgesamt steigen derzeit die Preise von Lebensmitteln weiterhin.

Orangensaftkonzentrat: Marktexperten sprechen von einem „nahezu Totalausfall der Ernte“

In Brasilien, dem größte Produktionsland von Orangensaftkonzentrat weltweit, seien schwache bis durchschnittlichen Ernten in den vergangenen Jahren der Grund für die stark gesunkenen Lagerbestände. Zum Ende Juni hin seien die Vorräte laut Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie praktisch auf Null gesunken.

Ein volles Regal, wie hier, scheint nicht mehr selbstverständlich zu sein: Fruchtsafthersteller kämpfen mit Engpässen von Orangensaftkonzentrat. © imago

Zudem zeichne sich ab, dass die aktuelle Ernte in diesem und im kommenden Jahr wieder schwach ausfallen würde. Grund dafür seien die anhaltend schlechte Wetterperioden. Auch in den USA liege die erwartete Ernte rund 62 Prozent unter den Beständen der letzten Saison. In Mexiko seien es 35 Prozent.

Wetter und Pflanzenkrankheit sorgen für schlechte Orangen-Ernte

Marktexperten würden demnach von einem „nahezu Totalausfall der Ernte sprechen. Grund seien unter anderem Wetterereignisse wie Hurrikans und die Ausbreitung des sogenannten Citrus Greening sein. Citrus Greening ist eine Pflanzenkrankheit, die Wachstum und Fruchtbildung stark beeinflussen würden. In einigen Fällen würde dies sogar zu einem Sterben der befallenen Bäume führen. Auch Extremwetter-Ereignisse nehmen immer weiter zu und verschlechtern somit weiterhin die Bedingungen für eine gute Orangen-Ernte.